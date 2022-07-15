В оборонному бюджеті США на 2023 рік Палата представників Конгресу передбачила 1 млрд дол для України – посол

Законопроєкт Палати представників Конгресу США про оборонний бюджет на 2023 рік передбачає виділення одного мільярда доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, повідомила у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

«Відповідно до законопроєкту, в рамках Ініціативи стосовно забезпечення безпеки України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI) буде виділено 1 мільярд доларів США. (Збільшено на 700 млн). Для вступу в силу закон має бути ухвалено Сенатом та підписано президентом США. Очікується, що Сенат зможе його узгодити найближчим часом», – написала Маркарова.

Вона розповіла, що законопроєкт також:

передбачає боротьбу з залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, та ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі;

боротьбу з залежністю від російської енергетики, яка вимагає від усіх основних операційних баз у зоні відповідальності Європейського командування США (U.S. European Command Area) ухвалення планів щодо зменшення залежності від російської енергетики, та ставить перед Міністерством оборони США завдання припинити використання російських енергоносіїв в повному обсязі; вимагає від Генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також вимагає звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців;

від Генерального інспектора (Inspector General) здійснення нагляду за використанням допомоги Україні, а також вимагає звітувати перед Конгресом кожні 6 місяців; щоквартальних брифінгів щодо зусиль із поповнення та відновлення запасів тактичних ракет, наданих Україні США, союзниками та партнерами;

звіту про російські звірства в Україні, операції, пов’язані з російськими «фільтраційними таборами», і загрози, спричинені глобальною кризою продовольчої безпеки;

звіту про зусилля РФ у розширенні своєї присутності та шкідливого впливу в Латинській Америці та Карибському басейні;

звіту про розгортання Групи Вагнера в Африці та пов’язану з цим дестабілізацію «крихких» держав, напади на цивільне населення та інші злочини, а також зв’язки з російською державою.

США надали близько 7 мільярдів доларів допомоги Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.