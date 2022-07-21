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Немає даних про те, що Путін має негаразди зі здоровʼям – директор ЦРУ

Володимиру Путіну цього року виповнюється 70 років, у ЗМІ все частіше з’являються непідтверджені дані про його проблеми зі здоров'ям

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що немає жодних даних про те, що російський президент Володимир Путін має проблеми зі здоровʼям.

«Є багато чуток про здоров’я президента Путіна, і, наскільки ми можемо судити, він, схоже, цілком здоровий», – сказав Бернс, виступаючи на Форумі безпеки в Аспені.

Директор ЦРУ додав, що його заява «не є офіційним судженням розвідки».

«Він переконаний, що його доля як лідера Росії – відновити Росію як велику державу», – додав Бернс, який мав справу з Путіним протягом тривалого часу, будучи послом в Москві.

У ЗМІ все частіше з’являються непідтверджені дані про те, що Путін, якому цього року виповнюється 70 років, може мати негаразди зі здоров’ям, можливо, мати онкозахворювання.

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