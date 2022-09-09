Близько 650 вояків за одну добу втратила РФ на війні в Україні – ЗСУ

Втрати російських військ наближвються до 52 тисяч людей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 вересня.
За даними командування, російська армія втратила близько 650 військових за попередню добу, відтак загальні втрати особового складу перевищили 51 900 військових.
Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:
- 2122 танки (+10)
- 4575 бойових броньованих машин (+18)
- 1237 артилерійських систем (+11)
- 306 реактивних систем залпового вогню (+1)
- 159 засобів протиповітряної оборони
- 239 літаків
- 211 гелікоптерів (+1)
- 888 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+4)
- 214 крилатих ракет
- 15 кораблів
- 3399 автомобілів і автоцистерн (+55)
- 114 одиниць спеціальної техніки (+4)
За даними Генштабу, найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку.
За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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