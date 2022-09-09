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Близько 650 вояків за одну добу втратила РФ на війні в Україні – ЗСУ

Загальні втрати російського особового складу перевищили 51 900 військових

Втрати російських військ наближвються до 52 тисяч людей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 вересня.

За даними командування, російська армія втратила близько 650 військових за попередню добу, відтак загальні втрати особового складу перевищили 51 900 військових.

Штаб наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

  • 2122 танки (+10)
  • 4575 бойових броньованих машин (+18)
  • 1237 артилерійських систем (+11)
  • 306 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 159 засобів протиповітряної оборони
  • 239 літаків
  • 211 гелікоптерів (+1)
  • 888 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 214 крилатих ракет
  • 15 кораблів
  • 3399 автомобілів і автоцистерн (+55)
  • 114 одиниць спеціальної техніки (+4)

За даними Генштабу, найбільших втрат російська армія зазнала на Донецькому напрямку.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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