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Каховську ГЕС знову підключено до енергосистеми – «Укргідроенерго»

5 вересня російські окупаційні сили відключили Каховську ГЕС, що призвело до знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей

У компанії «Укргідроенерго» повідомили про підключення Каховської ГЕС до енергосистеми після відключення станції 5 вересня внаслідок бойових дій.

«Унаслідок бойових дій на гідроелектростанції відбулися неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення було і 5 вересня. Оперативний персонал Каховської ГЕС за короткий час відновив підключення до системи», – йдеться на сайті компанії у вівторок.

Повідомляється, що станом на 6 вересня Каховська ГЕС на тимчасово окупованій військами РФ території продовжує працювати в енергосистемі України, видаючи від 40 до 110 МВт-год потужності на підстанцію Новокаховська.

«Станція не бере участі у балансуванні системи», – уточнили в «Укргідроенерго».

«На станції цілодобово перебуває оперативний персонал Каховської ГЕС, що постійно змінюється. Двічі на тиждень на станцію допускаються ремонтні бригади», – повідомили в компанії і додали, що оперативні ремонти не виконуються.

В «Укргідроенерго» кажуть, що наразі відсутня можливість доставляти туди запчастини, щоб проводити якісні ремонти та підготовку до осінньо-зимового періоду.

Генштаб ЗСУ 5 вересня повідомив, що російські окупаційні сили відключили Каховську ГЕС (Нова Каховка Херсонської області), що призвело до знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

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