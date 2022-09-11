Деякі громади Дніпропетровщини залишилися без світла – Резніченко

Кілька міст і громад Дніпропетровської області також залишилися без електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко увечері 11 вересня.

«Деякі міста та громади області залишилися без світла. Росіяни ударили по енергетичній інфраструктурі. Не можуть змиритися з поразками на полі бою», – прокоментував він.

Резніченко додав, що служби вже працюють над відновленням електропостачання.

«Відновимо все з максимально можливою швидкістю», – пообіцяв Резніченко.

Раніше голова Полтавської області Дмитро Лунін повідомив про проблеми зі світлом та водопостачанням в області, заявивши, що комунальні служби вже працюють над їх відновленням.

Перебої з енергопостачанням через російські атаки також спостерігалися в Харкові, Дергачівській громаді Харківщини та Сумській області.