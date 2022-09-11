Війна в Україні – остання фаза остаточного розпаду Російської імперії – Епплбаум

Занепад Росії як імперії – неминучий, заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві американська історик, письменниця і журналістка Енн Епплбаум.

За її словами, зараз через війну в Україні відбувається остання фаза довгого історичного процесу – остаточного розпаду Російської імперії.

Епплбаум пояснює, що імперські амбіції в росіян існують досі, хоча західні країни очікували, що вони відійдуть від них ще в 1990-х роках. І саме війна проти України може вплинути на людей в Росії.

«Я думаю, що єдине, що може справді спрацювати зараз, єдине, що дійсно змінить свідомість росіян, це якщо вони програють цю війну і якщо вони зрозуміють, що програли», – каже Епплбаум.

Історик зазначає: Росія не очікувала такого спротиву з боку українців, тому зараз їй доводиться вести війну, до якої вона не була готова. На користь України грає також те, що військові ЗСУ вмотивовані.

«Російські солдати воюють за гроші, вони воюють за якусь, можливо, ідею імперської величі, але вони не воюють за власні домівки і за те, у що вони глибоко вірять. А українські солдати вірять. І в цьому сенсі вони в певному сенсі борються більше як партизанський рух чи національно-визвольний рух, ніж як держава», – каже Епплбаум.

Вона нагадує: історично такі рухи найчастіше перемагають.

Станом на кінець серпня, за даними опитування «Левада-центру», 76% росіян підтримують дії російської армії, яка розв’язала війну проти України.