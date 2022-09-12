Гідроудари Росії і Чорне море: українська прокуратура розслідує причини масової загибелі дельфінів

Від початку широкомасштабної війни Росії проти України з різних частин узбережжя Чорного моря надходять повідомлення про загибель дельфінів. Називають цифру щонайменше у три тисячі фактів загибелі морських ссавців. Розслідування проводить спеціалізована екологічна прокуратура України. До встановлення причин залученні і закордонні вчені.

Огляди та розтин тіл дев'яти морських ссавців, знайдених мертвими на узбережжі Одещини, провели співробітники Інституту зоології Національної академії наук України за ініціативи Одеської обласної прокуратури.

Відібрані зразки доправлять для досліджень в університети Падуї (Італія) та Ганноверу (Німеччина), повідомив Радіо Свобода керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Володимир Францевич .

. Загалом, каже прокурор, з 24 лютого задокументовано 95 смертей представників сімейства дельфінових в українській частині Чорного моря. Йдеться про дельфінів-білобочок, афалін, азовок (морських свиней).

За фактом масового знищення об’єктів тваринного світу відкрито провадження за статтею 441 Кримінального кодексу України («екоцид»).

Єдиним морським національним природним парком на підконтрольній Україні території є «Тузлівські лимани». Він розташований в межиріччі Дунаю та Дністра у так званій Бессарабії – в межах Одеської області.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну його дослідники мали доступ до 44 кілометрів морського узбережжя. Нині можуть моніторити лише 5 кілометрів. І навіть на такій незначній ділянці за півроку масштабної війни знайшли 35 мертвих дельфінів, розповів Радіо Свобода науковий співробітник НПП «Тузлівські лимани», доктор біологічних наук Іван Русєв.

Подібні випадки, каже професор, масово спостерігаються в інших районах Одеської області, в тимчасово окупованому Криму, в таких чорноморських країнах як Болгарія, Румунія, Грузія, Туреччина. Морські ссавці знаходять смерть не таку як раніше – в браконьєрських сітях.

Вони гинуть через війну, впевнений вчений.

Наводимо пряму мову професора Русєва:

Через вплив сонарів військових кораблів дельфіни стають майже сліпими та глухими

– Як стверджують в країні-агресорці, причиною масової загибелі дельфінів став морбілівірус («morbillivirus»). Категорично не погоджуюсь з такою гіпотезою. Масове інфекційне захворювання дійсно зустрічається, утім нечасто – приблизно раз на 20-30 років, і виключно тоді, коли слабшає популяція дельфінів.

До збою в імунній системі ссавців можуть призвести забруднення моря, інші негативні антропогенні фактори.

Гідроудар і бомбардування

Наприклад, коли морські істоти зазнають серйозного гідроудару. Під час війни ми стали свідками скупчення в Чорному морі російських військових кораблів – надводних і підводних. Через вплив їхніх сонарів (гідролокаторів) дельфіни втрачають орієнтацію в просторі.

З виведеними з ладу органами навігації та ехолокації морська тварина стає майже сліпою та глухою. Навіть рибу ловити не може, щоб прогодуватися. З високою ймовірністю вона зіштовхнеться з морською міною – цими боєприпасами море нині просто кишить.

Іншою причиною катастрофічної загибелі чорноморських дельфінів вважаю бомбардування, ракетні удари по морських територіях. Коли тварин стрімко викидає з глибини в верхні шари води, в них виникає щось подібне до кессонної (декомпресійної) хвороби у водолазів.

Якої думки інші науковці?

Може бути поєднання кількох чинників: інфекція, акустична травма, інтоксикація

Відбір біологічного матеріалу дельфінів проводив в Одесі провідний науковий співробітник Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін.

В травні, коментуючи проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» масову загибель дельфінів, він просив не поспішати з висновками й дочекатися результатів лабораторних аналізів: «Це може бути поєднання кількох чинників. Наприклад, одночасно можуть діяти інфекція, акустична травма, інтоксикація».

Також вчений зауважив, що цього року період викидів дельфінів на берег дійсно почався раніше ніж зазвичай – у березні замість травня.

Станом на 2019 рік загальна чисельність дельфінів у Чорному морі оцінювалася щонайменше в 253 тисяч. Про це мовиться у звіті міжнародної ініціативи ACCOBAMS, дослідження проводилися за підтримки Європейської комісії.

Найменше у сімействі дельфінових нараховувалося афалін – 42 тисячі. «Більш вразливі внаслідок способу життя, живуть малими групами, повільно ростуть, народжують дитинчат раз на два-три роки, тому їхня чисельність відновлюється повільно», – зазначається в науковій роботі.

Професор-біолог Іван Русєв вважає, що при такому як нині потужному стресі дельфіни-афаліни народжуватимуть малюків ще рідше – раз на 5 років. «Таким чином, довоєнна популяція дельфінів відновиться не раніше ніж через 20-30 років», – припустив він у розмові з Радіо Свобода.

Екоцид, відповідно до національного кримінального законодавства, кваліфікується як дії, що спричиняють масове знищення представників тваринного або рослинного світу.

«Щоб довести саме масовість смертей дельфінів у Чорному морі, ми підготували міжнародні звернення до Болгарії, Румунії, Туреччини. Деякі науковці кажуть про загибель щонайменше 3 тис. морських ссавців. Тому ми налагоджуємо комунікацію з колегами сусідніх чорноморських країн, щоб дізнатися їхню статистику й результати досліджень», – зазначив начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури в Одеській області Володимир Францевич.