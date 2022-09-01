Пожежі в екосистемах Київщини є причиною задимленості та неприємного запаху – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що наразі жителі Києва та області можуть бачити задимленість та відчувати неприємний запах – причиною цього є пожежі в екосистемах Київщини.

Станом на полудень триває гасіння вогнищ у Вишгородському, Бучанському районах, та у селах Стоянка, Здвижівка, Шибене.

«Зберігайте спокій! Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована. Немає причин для паніки, адже це сезонне явище», – йдеться в повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря громадянам радять зачинити вікна, не виходити на вулицю без потреби, при наявності увімкнути очищувач повітря, збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день, а при задишці чи кашлю звернутися до лікаря.

28 серпня на Київщині горів торф, тоді влада також радила обмежити перебування на вулиці.