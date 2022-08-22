Столичне управління екології повідомило про погіршення якості повітря у Києві

Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що у понеділок вдень у Києві спостерігалося погіршення якості повітря.
Згідно з повідомленням, станом на 15:00 було зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).
Джерело утворення пилу, повідомили фахівці, було за територіальними межами Києва.
Підвищення концентрації відбулося за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку, повідомило Управління екології та природних ресурсів КМДА.
Радіаційний фон – у межах норми, зазначили фахівці.
Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном в режимі реального часу можна ТУТ.
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