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Новини | Суспільство

Столичне управління екології повідомило про погіршення якості повітря у Києві

Станом на 15:00 було зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу)

Управління екології та природних ресурсів КМДА повідомило, що у понеділок вдень у Києві спостерігалося погіршення якості повітря.

Згідно з повідомленням, станом на 15:00 було зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).

Джерело утворення пилу, повідомили фахівці, було за територіальними межами Києва.

Підвищення концентрації відбулося за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку, повідомило Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Радіаційний фон – у межах норми, зазначили фахівці.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном в режимі реального часу можна ТУТ.

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