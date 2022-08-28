На Київщині горить торф, влада радить киянам обмежити перебування на вулиці

Погіршення якості повітря в Києві пов’язане з торф’яними пожежами, повідомила Київська міська державна адміністрація 28 серпня.

«У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці», – йдеться в повідомленні.

Міська влада радить:

обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним жінкам – відмовитися від тривалих прогулянок

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці, завішувати відкриті вікна і кватирки зволоженою тканиною

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря

вологе прибирання і підвищення вологості повітря в приміщеннях

споживати 2-3 літри рідини на день для дорослих; пити підсолену, мінеральну лужну воду, кисломолочні напої та соки

у разі задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря

Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомила про скарги містян на неприємний запах і дим. ДСНС назвала причиною декілька пожеж на торфосховищах, зокрема, у Бучанському районі Київщини. Гасіння пожеж триває.