На Київщині горить торф, влада радить киянам обмежити перебування на вулиці

Погіршення якості повітря в Києві пов’язане з торф’яними пожежами, повідомила Київська міська державна адміністрація 28 серпня.
«У Вишгородському районі Київської області сталося загоряння торфу. Киянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці», – йдеться в повідомленні.
Міська влада радить:
- обмежити перебування на відкритому повітрі, дітям і вагітним жінкам – відмовитися від тривалих прогулянок
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці, завішувати відкриті вікна і кватирки зволоженою тканиною
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря
- вологе прибирання і підвищення вологості повітря в приміщеннях
- споживати 2-3 літри рідини на день для дорослих; пити підсолену, мінеральну лужну воду, кисломолочні напої та соки
- у разі задишки, кашлю або безсоння звернутися до лікаря
Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві повідомила про скарги містян на неприємний запах і дим. ДСНС назвала причиною декілька пожеж на торфосховищах, зокрема, у Бучанському районі Київщини. Гасіння пожеж триває.
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