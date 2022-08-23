У Києві через погану якість повітря рекомендують обмежити перебування на вулиці

У Києві рівень забрудненості повітря залишається високим, жителям міста рекомендують обмежити перебування на вулиці.



Як повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація, у місті продовжують фіксувати наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).



У КМДА нагадують, що джерело утворення пилу – за територіальними межами Києва, а підвищення концентрації відбувається через переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.



Міська влада закликає жителів Києва зачинити вікна вдома, утриматися від прогулянок на вулиці, пити багато води.

22 серпня у КМДА повідомили про погіршення якості повітря в Києві.

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