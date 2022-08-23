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У Києві через погану якість повітря рекомендують обмежити перебування на вулиці

Підвищення концентрації відбувається через переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.

У Києві рівень забрудненості повітря залишається високим, жителям міста рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Як повідомляє у телеграмі Київська міська державна адміністрація, у місті продовжують фіксувати наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).

У КМДА нагадують, що джерело утворення пилу – за територіальними межами Києва, а підвищення концентрації відбувається через переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку.

Міська влада закликає жителів Києва зачинити вікна вдома, утриматися від прогулянок на вулиці, пити багато води.

22 серпня у КМДА повідомили про погіршення якості повітря в Києві.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном в режимі реального часу можна ТУТ.

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