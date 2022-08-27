Про підготовку до обов’язкової евакуації жителів Києва не йде мова – КМДА

У Київміськдержадміністрації повідомили, що в столиці є евакуаційні комісії на випадок надзвичайних ситуацій, але про обов’язкову евакуацію населення на сьогодні не йдеться.

«Про евакуацію з Києва або з його окремих районів наразі взагалі не йде мова. Так, у кожному районі існують евакуаційні комісії, вони створені давно, на випадок абсолютно різних надзвичайних ситуацій — від повені, до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. І ми дійсно періодично проводимо навчання, проговорюємо різні варіанти, серед яких і обов’язкова евакуація. Саме це я і мав на увазі, але, ЗМІ, на жаль, в погоні за хайпом, вирішили налякати мешканців Києва», – заявив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Так він відреагував на повідомлення в окремих ЗМІ, про нібито підготовку Києва до обов’язкової евакуації.

Ткачук каже, що система цивільного захисту Києва працює в посиленому режимі і всі екстрені служби завжди мають бути напоготові.

26 серпня віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала регіони, на які чекає обов’язкова евакуація – це Харківщина, Запорізька область та деякі території Миколаївської області. За її словами, від початку серпня з Донеччини евакуювали понад 10 тисяч людей.