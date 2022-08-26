Не лише Донеччина. Верещук повідомила про підготовку до обов’язкової евакуації з інших регіонів

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила про підготовку до обов’язкової евакуації з інших регіонів.



Нині обов’язкова евакуація оголошена лише у Донецькій області.



«Харківщина, Запоріжжя, Миколаївщина ( у черзі на евакуацію – ред.). Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов’язкової евакуації. Ми до неї також готуємось», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

2 серпня почалася обов’язкова евакуація з Донеччини, яка щоденно потерпає від російських обстрілів.

Наприкінці липня віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Проте у громадян буде можливість відмовитися від евакуації у письмовій формі.

За даними Офісу президента, станом на 26 серпня з території Донецької області евакуйовано 9600 людей, із них 1800 – діти.