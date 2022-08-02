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Верещук повідомила про початок обов’язкової евакуації з Донеччини

Під час евакуації поблизу міста Лимана на Донеччині, 11 травня 2022 року. Фото ілюстративне

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про початок обов’язкової евакуації з Донеччини.

«Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли», – написала вона в телеграмі.

Наприкінці липня Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Проте у громадян буде можливість відмовитись від евакуації у письмовій формі.

Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні. Влада неодноразово закликала людей евакуюватися до більш безпечних регіонів.

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