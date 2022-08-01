Через обстріли військ РФ за добу постраждали 16 населених пунктів на Донеччині – поліція

Через обстріли російських військ за добу постраждали 16 населених пунктів на Донеччині.



Як повідомляє у телеграмі пресслужба Національної поліції, проти мирного населення Росія застосувала авіаційні ракети, артилерію та реактивні системи залпового вогню «Ураган», «Град».



«Задокументовано 34 удари по житловому сектору й інфраструктурі за добу. Найбільше влучень – 11 – перенесла Авдіївка. Ворог також бив по містах Соледар, Бахмут, Сіверськ, Миколаївка, Красногорівка, Мар’їнка, смт Нью-Йорк, Північне, селах Ягідне, Предтечине, Курдюмівка, Птиче, Карлівка, Георгіївка, Ласточкине», – йдеться у повідомленні.



За даними поліції, внаслідок російських атак зруйновано та пошкоджено 43 цивільних об’єкти – 34 житлових будинки, два поля з врожаєм, аптека, гаражі, автомобілі.

За даними голови ОВА Павла Кириленка, через російські обстріли 31 липня на Донеччині загинули 3 мирних жителів, ще 16 людей отримали поранення.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 24 липня підтвердили 5237 випадків загибелі і 7035 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.