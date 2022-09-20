В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених через масштабну агресію Росії – ОГП

В Україні станом на ранок 20 вересня внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 391 дитина загинула і щонайменше 760 – зазнали поранення різного ступеню тяжкості, повідомив Офіс генерального прокурора.

Напередодні повідомляли про 390 загиблих і 759 поранених дітей.

«19 вересня внаслідок обстрілу ворогом Пологівського району Запорізької області загинула 17-річна дівчина. 19 вересня внаслідок чергового обстрілу окупантами Донецької області поранено 12-річну дівчинку», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії пошкоджені 2500 закладів освіти в Україні, з них 289 – зруйновані повністю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 11 вересня змогло підтвердити 5827 випадків загибелі і 8421 поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.