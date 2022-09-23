Зеленський: з початку вересня ЗСУ звільнили 9 тисяч квадратних кілометрів на сході України

Від початку активних дій на сході України Збройні сили України деокупували близько 9 тисяч квадратних кілометрів – про це розповів у вечірньому зверненні 23 вересня президент Володимир Зеленський.

«Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів», – сказав він.

Голова держави зазначив, що це стало можливим, зокрема, завдяки допомозі жителів окупованих територій. Він закликав людей, які перебувають у наразі захоплених регіонах, продовжувати її надавати.

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«Передавайте нашим спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей», – заявив Зеленський.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована. Згодом в Офісі президента уточнили, що Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт.

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Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.