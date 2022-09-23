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Зеленський: з початку вересня ЗСУ звільнили 9 тисяч квадратних кілометрів на сході України

Українські військові позують для фото на в’їзді до міста Ізюму на Харківщині, що було звільнене від російської армії раніше, 17 вересня 2022 року

Від початку активних дій на сході України Збройні сили України деокупували близько 9 тисяч квадратних кілометрів – про це розповів у вечірньому зверненні 23 вересня президент Володимир Зеленський.

«Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів», – сказав він.

Голова держави зазначив, що це стало можливим, зокрема, завдяки допомозі жителів окупованих територій. Він закликав людей, які перебувають у наразі захоплених регіонах, продовжувати її надавати.

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«Передавайте нашим спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей», – заявив Зеленський.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована. Згодом в Офісі президента уточнили, що Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт.

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Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.

Ізюм після звільнення від окупації (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Ізюм після звільнення від окупації (фоторепортаж)

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