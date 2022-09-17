Верещук закликає людей не поспішати повертатися на деокуповану частину Харківщини

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає людей не поспішати повертатися у деокуповані населені пункти Харківщини.



«Нашим першим завданням є відновлення державної і місцевої влади у деокупованих населених пунктах. ВА ось-ось почнуть працювати на Харківщині. …там тривають обстріли. Там ситуація покращилася, апле не для того, аби повертатися. Тому моє прохання і рекомендація – почекати для людей. які дуже хочуть повернутися у свої рідні Ізюм, Балаклею та інші населенні пункти. Не поспішати і дати можливість владі зробити все, щоб території були розміновані, було відновлено живлення, щоб там була Україна повністю», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що майже вся Харківська область деокупована. Згодом в Офісі президента уточнили, що Збройні сили України звільнили від російських військ 421 населений пункт.

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13 вересня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наступ українських військових на сході пройшов набагато «краще, ніж очікувалося». Водночас він наголосив, що тепер звільнені території мають бути захищені від можливого повторного наступу з боку Росії. За його словами, російські сили можуть атакувати розтягнуті лінії постачання, а українські війська можуть потрапити в оточення, якщо просунуться занадто далеко.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

Наступного дня – 11 вересня – американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що відступ Росії на Харківщині – це не перегрупування військ, як стверджують у Міністерстві оборони РФ, а поспішна втеча.