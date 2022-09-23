Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Ізюм після звільнення від окупації (фоторепортаж)

Ізюм (Харківщина) – найбільше місто, яке українська армія звільнила за час контрнаступу. До початку російського нападу тут проживали близько 50 тисяч жителів. Зараз в Ізюмі живуть лише 10 тисяч людей. Місто перебувало під окупацією від початку квітня до 10 вересня 2022 року.

За даними депутата Ізюмської міськради Максима Стрельнікова, за час перебування російських військ у місті було зруйновано 80% інфраструктури та розбито систему опалення.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Дорога до Ізюму всіяна розбитою та спаленою технікою. Дуло від російського танка з написом &laquo;Вагнер&raquo;, який натякає: зброя належала однойменній приватній військовій компанії, яка також воює проти України, вересень 2022 року
1 Дорога до Ізюму всіяна розбитою та спаленою технікою. Дуло від російського танка з написом «Вагнер», який натякає: зброя належала однойменній приватній військовій компанії, яка також воює проти України, вересень 2022 року
Тягачі із завантаженими трофейними танками російської армії проїжджають повз
2 Тягачі із завантаженими трофейними танками російської армії проїжджають повз
На горизонті видніються незібрані поля пшениці
3 На горизонті видніються незібрані поля пшениці
Українські військові зупинились перепочити та перекусити дорогою до Ізюму&nbsp;
4 Українські військові зупинились перепочити та перекусити дорогою до Ізюму 
У цей час їхній побратим знімає на телефон знищену російську вантажівку, яка перевозила боєкомплект
5 У цей час їхній побратим знімає на телефон знищену російську вантажівку, яка перевозила боєкомплект
Трофейні російські танки на шляху до Ізюму
6 Трофейні російські танки на шляху до Ізюму
Після невеликого ремонту вони ще послужать в ЗСУ
7 Після невеликого ремонту вони ще послужать в ЗСУ
Згодом ці трофейні танки транспортують до місць ремонту&nbsp;
8 Згодом ці трофейні танки транспортують до місць ремонту 
Дорога на Ізюм, вересень 2022 року&nbsp;
9 Дорога на Ізюм, вересень 2022 року 
Волонтери, які везуть допомогу до звільненого Ізюму, та українські військові, які знімають процес перевезення трофейного російського танка
10 Волонтери, які везуть допомогу до звільненого Ізюму, та українські військові, які знімають процес перевезення трофейного російського танка
11
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Неподалік на узбіччі лежить тіло російського солдата
12 Неподалік на узбіччі лежить тіло російського солдата
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Неподалік на узбіччі лежить тіло російського солдата
Звільнення Харківщини триває
13 Звільнення Харківщини триває
Біля стели міста &laquo;Ізюм&raquo; лежить російський прапор. Охочі фотографуються на ньому та витирають об нього ноги&nbsp;
14 Біля стели міста «Ізюм» лежить російський прапор. Охочі фотографуються на ньому та витирають об нього ноги 
15
Ізюм звільнений&nbsp;
16 Ізюм звільнений 
На вигорілій автозаправці стоїть розбита бронемашина із Z-маркуванням
17 На вигорілій автозаправці стоїть розбита бронемашина із Z-маркуванням
У кабіні мирно спить кицька
18 У кабіні мирно спить кицька
Залишки російської важкої вогнеметної системи &laquo;Солнцепек&raquo; на вулицях звільненого Ізюму, вересень 2022 року
19 Залишки російської важкої вогнеметної системи «Солнцепек» на вулицях звільненого Ізюму, вересень 2022 року
Тут же поруч українські військові лагодять трофейний російський танк&nbsp;
20 Тут же поруч українські військові лагодять трофейний російський танк 
Місцеві жителі потроху оговтуються від кількамісячної окупації&nbsp;
21 Місцеві жителі потроху оговтуються від кількамісячної окупації 
Як говорять українські військові після звільнення окупованих територій, вони відразу стають ресторанами на виніс, щоб нагодувати всіх
22 Як говорять українські військові після звільнення окупованих територій, вони відразу стають ресторанами на виніс, щоб нагодувати всіх
Українські танкісти вʼїжджають в Ізюм, вересень 2022 року
23 Українські танкісти вʼїжджають в Ізюм, вересень 2022 року
Вечірнє сонце осяює знищенні вщент центральні вулиці міста&nbsp;
24 Вечірнє сонце осяює знищенні вщент центральні вулиці міста 
Під&rsquo;їжджаємо до гори Кременець&nbsp; найвищої точки цього району з телевежею та монументом на честь загиблих у Другій світовій війні. На Кременці завжди є скупчення людей: це єдине місце в Ізюмі, де ловить мобільний зв&rsquo;язок
25 Під’їжджаємо до гори Кременець  найвищої точки цього району з телевежею та монументом на честь загиблих у Другій світовій війні. На Кременці завжди є скупчення людей: це єдине місце в Ізюмі, де ловить мобільний зв’язок

БІЛЬШЕ

Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG