Ізюм після звільнення від окупації (фоторепортаж)

Ізюм (Харківщина) – найбільше місто, яке українська армія звільнила за час контрнаступу. До початку російського нападу тут проживали близько 50 тисяч жителів. Зараз в Ізюмі живуть лише 10 тисяч людей. Місто перебувало під окупацією від початку квітня до 10 вересня 2022 року.

За даними депутата Ізюмської міськради Максима Стрельнікова, за час перебування російських військ у місті було зруйновано 80% інфраструктури та розбито систему опалення.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.