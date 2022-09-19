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У деокупованій Балаклії виявили запасний командний пункт армії РФ з арсеналом зброї і техніки – ДБР

На початку вересня після звільнення території Харківщини від російських військ українські правоохоронці розпочали пошук колаборантів та вже повідомили про перших затриманих

На околицях деокупованої Балаклії на Харківщині українські правоохоронці виявили запасний командний пункт армії РФ з арсеналом боєприпасів і військової техніки, повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Вилучено десятки ящиків із боєприпасами, серед яких постріли для гармат і танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами. Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ», – зазначають у Держбюро розслідувань.

У ДБР додають, що цей командний пункт російська армія облаштувала в одному з будинків і зберігала там, окрім боєприпасів та техніки, вилучені у місцевого населення харчі.

На початку вересня після звільнення території Харківщини від російських військ українські правоохоронці розпочали пошук колаборантів та вже повідомили про перших затриманих.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.

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