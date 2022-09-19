У деокупованій Балаклії виявили запасний командний пункт армії РФ з арсеналом зброї і техніки – ДБР

На околицях деокупованої Балаклії на Харківщині українські правоохоронці виявили запасний командний пункт армії РФ з арсеналом боєприпасів і військової техніки, повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Вилучено десятки ящиків із боєприпасами, серед яких постріли для гармат і танків різних калібрів, міни, гранати, метальні порохові заряди. Крім того, ДБР знайшло дві бойові машини піхоти з боєкомплектами. Вилучені боєприпаси та техніку ДБР передало підрозділам ЗСУ», – зазначають у Держбюро розслідувань.

У ДБР додають, що цей командний пункт російська армія облаштувала в одному з будинків і зберігала там, окрім боєприпасів та техніки, вилучені у місцевого населення харчі.

На початку вересня після звільнення території Харківщини від російських військ українські правоохоронці розпочали пошук колаборантів та вже повідомили про перших затриманих.

14 вересня у своєму щоденному звіті ISW зазначили, що Кремль визнав свою поразку в Харківській області і це – перша поразка, яку визнала Росія у повномасштабній війні проти України. При цьому, за повідомленням ISW, Кремль намагається відвернути критику від від російського президента Володимира Путіна і покласти провину на його військових радників.