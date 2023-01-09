Британія підтвердила зникнення двох своїх громадян в Україні

Двоє громадян Великобританії зникли безвісти в Україні, повідомили в британському Міністерстві закордонних справ (FCDO).



«Ми підтримуємо родини двох британців, які зникли безвісти в Україні», – сказав представник FCDO, повідомляє CNN.

Він не надав додаткових подробиць про двох британців або їх останнє відоме місце перебування.

Також про подібну заяву представника міністерства повідомив телеканал Sky News.



9 січня українські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Нацполіції повідомили, що у Донецькій області правоохоронці розшукують двох британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі.



«7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років», – йшлося у повідомленні, яке нині недоступне.

Зазначалося, що вранці 6 січня волонтери виїхали з Краматорська в Соледар, відтоді зв’язок з ними втратився.

Крім того, ввечері 9 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомив, що тривають оперативно-розшукові заходи, в тому числі з застосуванням «спецтехніки». За його словами, результатів цих пошуків поки що немає.

Соледар нині є однією з найгарячіших точок на фронті. 9 січня у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара.