У Британії підтвердили загибель зниклих на Донбасі британських волонтерів

Британські волонтери Крістофер Перрі й Ендрю Бегшо були вбиті під час спроби гуманітарної евакуації на сході України, повідомила сім’я Перрі 24 січня, через кілька тижнів після того, як вони були оголошені зниклими безвісти.

«Із великим сумом ми повинні повідомити, що наш улюблений Кріссі був убитий разом зі своїм колегою Ендрю Бегшо під час спроби гуманітарної евакуації з Соледара», – йдеться в заяві родини Перрі, яку, як повідомив Reuters, оприлюднило Міністерство закордонних справ Великої Британії.

Даних про обставини загибелі волонтерів у заяві не наводять.

9 січня українські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Нацполіції повідомили, що у Донецькій області правоохоронці розшукують двох британських волонтерів Ендрю Бегшо і Крістофера Перрі.



«7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів – громадян Великої Британії віком 28 та 48 років», – йшлося у повідомленні, яке нині недоступне.

Зазначалося, що вранці 6 січня волонтери виїхали з Краматорська в Соледар, відтоді зв’язок з ними втратився.

Крім того, ввечері 9 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомив, що тривають оперативно-розшукові заходи, в тому числі з застосуванням «спецтехніки». За його словами, результатів цих пошуків поки що немає.

Британія підтвердила зникнення двох свої громадян в Україні, але не уточнювала їхніх прізвищ.

11 січня російська «ПВК Вагнера» заявила, що її сили знайшли тіло одного з двох британських волонтерів.