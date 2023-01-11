ПВК «Вагнера» заявляє, що тіло одного зі зниклих на Донбасі британців знайшли

Російська ПВК «Вагнера» заявляє, що її сили знайшли тіло одного з двох британських волонтерів, яких вважають зниклими безвісти на сході України. Про це йдеться в заяві, опубліковані в телеграм-каналі, ім'я загиблого не згадується, але йдеться про те, що при ньому були знайдені документи обох зниклих британців.



На фотографії, опублікованій разом із заявою, зафіксовані паспорти з іменами Ендрю Бегшо та Крістофера Паррі, двох зниклих безвісти працівників.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

9 січня українські ЗМІ з посиланням на пресслужбу Нацполіції повідомили, що у Донецькій області правоохоронці розшукують двох британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі. Зазначалося, що вранці 6 січня волонтери виїхали з Краматорська в Соледар, відтоді зв’язок з ними втратився.

Крім того, ввечері 9 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону повідомив, що тривають оперативно-розшукові заходи, в тому числі з застосуванням «спецтехніки». Також Британія підтвердила зникнення двох свої громадян в Україні, але не уточнювала їхніх прізвищ.

Соледар нині є однією з найгарячіших точок на фронті. За даними влади, у місті залишаються майже 560 цивільних, серед яких є діти.