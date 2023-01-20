ООН доставила гуманітарну допомогу в підконтрольний уряду України район поблизу Соледара

Гуманітарний конвой ООН зранку 20 січня зміг доїхати до української території поруч із прифронтовим містом Соледар, заявив речник ООН Дженс Лерке.

Транспортні засоби доставили їжу, воду, гігієнічні набори та медичні засоби більш ніж 800 людям, які залишаються там і «гостро потребують гуманітарної допомоги», заявив Лерке на брифінгу в Женеві.

«Наші колеги в Україні сьогодні вранці дійшли до контрольованих урядом районів, близьких до Соледара в Донецькій області, з гуманітарним конвоєм у складі трьох машин для підтримки понад 800 людей, які залишаються в громадах поблизу Соледара», – сказав Лерке.

Ситуація в Соледарі залишається неочевидною. Минулого тижня Росія стверджувала, що після тривалого протистояння повністю взяла містечко, де до повномасштабної війни жили до 10 тисяч людей. Україна відкидає ці твердження.