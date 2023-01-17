Українські військові біля Соледара знищили російський Су-25 – Повітряні сили

Українські військові біля Соледара знищили російський штурмовик Су-25, повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

«17 січня 2023 року близько 15.20 на східному напрямку в районі міста Соледар підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України знищено черговий російський штурмовик Су-25», – йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 286 літаків. Москва про свої втрати у техніці не повідомляє.