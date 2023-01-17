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Генштаб: Росія втратила 870 своїх військових за добу

Українські військові ведуть вогонь із зенітної установки на околиці Бахмуту, Донеччина, 15 січня 2023 року

Російські війська за добу втратили у війні проти України 870 своїх солдатів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати російських сил від початку повномасштабного вторгнення у Генштабі оцінили в 116 950 військових.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрати російської техніки:

  • танки ‒ 3121 (три – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 6215 (+11)
  • артилерійські системи – 2104 (+5)
  • РСЗВ – 441 (+3)
  • засоби ППО ‒ 220
  • літаки – 286
  • гелікоптери – 276
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872
  • крилаті ракети ‒ 749
  • кораблі /катери ‒ 17
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4877 (+7)
  • спеціальна техніка ‒ 190.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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