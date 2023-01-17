Генштаб: Росія втратила 870 своїх військових за добу

Російські війська за добу втратили у війні проти України 870 своїх солдатів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні втрати російських сил від початку повномасштабного вторгнення у Генштабі оцінили в 116 950 військових.

Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрати російської техніки:

танки ‒ 3121 (три – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 6215 (+11)

артилерійські системи – 2104 (+5)

РСЗВ – 441 (+3)

засоби ППО ‒ 220

літаки – 286

гелікоптери – 276

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872

крилаті ракети ‒ 749

кораблі /катери ‒ 17

автомобільна техніка й автоцистерни – 4877 (+7)

спеціальна техніка ‒ 190.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.