Генштаб: Росія втратила 870 своїх військових за добу

Російські війська за добу втратили у війні проти України 870 своїх солдатів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні втрати російських сил від початку повномасштабного вторгнення у Генштабі оцінили в 116 950 військових.
Крім того, в українському командуванні навели такі дані щодо втрати російської техніки:
- танки ‒ 3121 (три – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 6215 (+11)
- артилерійські системи – 2104 (+5)
- РСЗВ – 441 (+3)
- засоби ППО ‒ 220
- літаки – 286
- гелікоптери – 276
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872
- крилаті ракети ‒ 749
- кораблі /катери ‒ 17
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4877 (+7)
- спеціальна техніка ‒ 190.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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