Зеленський доручив впорядкувати дати в календарі – мають бути «справедливими та коректними»

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати пропозиції щодо визначення нових і логічних підходів до святкових та особливих днів державного календаря.

«Бувають погані календарні співпадіння – і війна внесла багато таких змін. Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності – кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент додав, що дати в календарі мають бути «справедливими та коректними».

Раніше він попередив, що Росія може вдатися до масованих ударів по Україні на різдвяні свята.

Цього року в Україні Різдво християни святкуватимуть 25 грудня.