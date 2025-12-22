Російські дрони знову атакували Одесу, є пошкодження – ОВА

Російські війська сьогодні ввечері знову атакували Одесу ударними БпЛА, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.



Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Даних про постраждалих немає.

Сили РФ з початку грудня майже щоденно атакують Одещину.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



