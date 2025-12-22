Генштаб ЗСУ: на фронті було майже 200 боїв, чверть з них – на Покровському напрямку

На фронті від початку цієї доби відбулося 190 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



Найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському напрямку. На цій ділянці фронту, за даними штабу, противник 56 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.



Також на сили РФ активні на Костянтинівському напрямку, де сьогодні відбулося 23 бойових зіткнення. Сім боїв досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку російський агресор 12 разів намагався йти вперед на позиції українських військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого, додають у штабі.

Бойові дії продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському та Краматорському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



