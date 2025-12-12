ЗМІ: Геґсет усунув міністра армії США Дрісколла від мирних переговорів

Міністр оборони США Піт Геґсет усунув міністра армії США від мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, пише The Telegraph з посиланням на джерела.

Зазначається, що Ден Дрісколл був виключений з переговорів Геґсет після того, як побачили, що він перевищив свої повноваження.

«Помітили, що він трохи перевантажувався, і його осадили», – сказала людина, близька до наслідків конфлікту.

У листопаді йому було доручено представити президенту України Володимиру Зеленському 28-пунктний план, який, як сподівається президент США Дональд Трамп, приведе до миру між Росією та Україною. Під час цієї поїздки Дрісколлу було доручено забезпечити згоду Зеленського на мирний план Трампа. Однак зустріч була невдалою і, як повідомляється, стала гарячою, оскільки український президент відмовився від плану, який передбачав згоду України поступитися територією Росії.

Європейські посли, які брали участь у переговорах, описували Дрісколла як чиновника, який не виявляв особливого інтересу до компромісів. Стиль переговорів Дрісколла привернув увагу президента, оскільки Трамп пишається своїм образом жорсткого укладача угод.

За даними видання, він мав повернутися до столиці України для подальших переговорів два тижні тому, але не з'явився. Українцям також повідомили, що він буде в Парижі на переговорах між Зеленським та Макроном 1 грудня, але знову скасував зустріч у стислі терміни.

Українські та європейські чиновники вважають, що відсутність Дрісколла є частиною ширшої боротьби за контроль над мирними переговорами.

Міністра армії розглядають як частину антиінтервенційної групи Maga на чолі з віце президентом Джей Ді Венсом. Друга група, очолювана Марко Рубіо, радником президента США з національної безпеки та державним секретарем, відіграла більш помітну роль у переговорах. Ця група має бути присутня на зустрічі в Парижі між американськими, європейськими та українськими чиновниками в суботу.

Однак саме бізнесгрупа, яку очолюють Стів Віткофф, головний посланець Трампа, та Джаред Кушнер, зять президента та неофіційний радник, очолює мирні переговори.

Одне джерело, знайоме з переговорами, назвало «кумедним», що тон переговорів часто змінюється залежно від того, яка з груп займає керівне місце.

Минулого місяця газета The Telegraph повідомила, що Дрісколла вважають фаворитом на заміну Геґсета на посаді керівника Пентагону, якщо ця посада звільниться. Водночас у Білому домі сказали, що «будь-які анонімні джерела, які стверджують, що мають внутрішню інформацію про роль Геґсета, не мають уявлення, про що вони говорять», а Трамп «надзвичайно задоволений» його роботою.