Зеленський почав зустріч із американською делегацією в Берліні

У Берліні почалася зустріч української та американської делегацій, повідомив президент Володимир Зеленський 14 грудня.

«Розпочали зустріч», – заявив він у своїх соцмережах.





Голова держави опублікував фото зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Американська сторона наразі не коментувала початок переговорів.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що сторони розглядають план з 20 пунктів, у кінці якого йдеться про припинення вогню.

Глава держави акцентував, що Україна прагне неповторення війни, тому юридично-зобов’язуючі гарантії обов’язкові:

«Не Будапештський меморандум. Ми такі консультації з США і проводимо. Ми розуміємо, як США мають реагувати у випадку повторної агресії РФ, і це має бути підтримано Конгресом».

Раніше західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський 15 грудня відвідає Берлін для переговорів із європейськими партнерами. За цими даними, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.

Читайте також: «Треба брати себе в руки»: Зеленський – про можливий провал мирних переговорів і гарантії безпеки

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



