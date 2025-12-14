Доступність посилання

Зеленський почав зустріч із американською делегацією в Берліні

Голова держави опублікував фото зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом (у центрі) та зятем Трампа Джаредом Кушнером
Голова держави опублікував фото зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом (у центрі) та зятем Трампа Джаредом Кушнером

У Берліні почалася зустріч української та американської делегацій, повідомив президент Володимир Зеленський 14 грудня.

«Розпочали зустріч», – заявив він у своїх соцмережах.


Голова держави опублікував фото зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Американська сторона наразі не коментувала початок переговорів.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами розповів, що сторони розглядають план з 20 пунктів, у кінці якого йдеться про припинення вогню.

Глава держави акцентував, що Україна прагне неповторення війни, тому юридично-зобов’язуючі гарантії обов’язкові:

«Не Будапештський меморандум. Ми такі консультації з США і проводимо. Ми розуміємо, як США мають реагувати у випадку повторної агресії РФ, і це має бути підтримано Конгресом».

Раніше західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський 15 грудня відвідає Берлін для переговорів із європейськими партнерами. За цими даними, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.


