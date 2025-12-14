«Розраховуємо на конструктивні перемовини»: Зеленський прибув до Німеччини

У неділю, 14 грудня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини.

За словами українського лідера, сьогодні планується зустріч з американською переговорною командою.

«Фокусуємося на тому, як надійно гарантувати безпеку для України, щоб досвід Будапештського меморандуму та вторгнення Росії ніколи не повторився. Розраховуємо на конструктивні перемовини», – зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський під час спілкування з журналістами пояснив, чи розглядає Україна у Берліні можливості досягнення практичного рішення, яке може змінити ситуації на землі.

«Саміт у Берліні важливий, ми зустрічаємось з американцями й з європейцями. Цей формат для нас важливий, ми багато всього зробили для цього. Безумовно, це може змінити безпекову ситуацію на землі, бо ми розглядаємо план з 20 пунктів, у кінці якого йдеться про припинення вогню. Ми сьогодні говоримо не про чесність, а про силу. На жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Якщо говорити про повагу до міжнародного права, то росіяни мали б бути засуджені ще з самого початку, понад 10 років тому, після вторгнення в Україну. Цього не відбулось, було все тільки на словах...», – каже він.

Глава держави акцентував, що Україна прагне неповторення війни, тому юридично-зобов’язуючі гарантії обов’язкові.

«Не Будапештський меморандум. Ми такі консультації з США і проводимо. Ми розуміємо, як США мають реагувати у випадку повторної агресії РФ, і це має бути підтримано Конгресом», – звернув увагу він.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський 15 грудня відвідає Берлін для переговорів із європейськими партнерами. За цими даними, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.