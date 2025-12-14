Переговори України та США в Берліні продовжаться завтра

Зустріч делегацій України та Сполучених Штатів у Берліні на сьогодні завершена, повідомив Радіо Свобода радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

За його словами, зустріч тривала понад п’ять годин. Сторони домовилися продовжити завтра зранку.

Раніше 14 грудня Зеленський повідомив про початок зустрічі з американською делегацією в Берліні.

Голова держави опублікував фото зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський 15 грудня відвідає Берлін для переговорів із європейськими партнерами. За цими даними, Зеленський у Берліні зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У зустрічі також візьмуть участь представники Великої Британії та Франції, можливо, Польщі та Італії.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.



