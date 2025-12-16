Зеленський розповів, якими будуть подальші кроки у переговорах про завершення війни

Президент України Володимир Зеленський розповів, яким буде наступний етап переговорів щодо завершення війни.

«Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, наші. Далі США, я думаю, в найближчі дні проведуть консультації з рускіми, а після цього проведуть консультації з президентом США, після цього наші команди зустрінуться», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський припустив, що перемовні команди можуть зустрітися в США на вихідних.



«А далі, після, відповідно, цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з президентом Сполучених Штатів», – додав президент.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».



