Перед зустріччю з Трампом Зеленський провів окрему телефонну розмову з Стармером

Перед своєю зустріччю з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський у неділю провів окрему телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
«Сьогодні почав ранок у Флориді з детальної телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили підготовку до зустрічі з президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами», – написав Зеленський у соцмережі Х.
