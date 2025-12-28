Доступність посилання

Новини | Політика

Перед зустріччю з Трампом Зеленський провів окрему телефонну розмову з Стармером

Перед своєю зустріччю з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський у неділю провів окрему телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«Сьогодні почав ранок у Флориді з детальної телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили підготовку до зустрічі з президентом Трампом, а також усі наші контакти з європейськими партнерами», – написав Зеленський у соцмережі Х.

