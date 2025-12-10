Макрон, Стармер і Мерц поговорили з Трампом про Україну

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини 10 грудня обговорили проблему мирного врегулювання війни Росії проти України з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись «спробувати рухатися вперед». Про це повідомляють агенції Reuters і France-Presse з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона та Єлисейський палац.

За словами Макрона, розмова тривала 40 хвилин. У телефонній розмові взяли участь прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомив Єлисейський палац. Інші подробиці в повідомленні не вказані.

У четвер, 11 грудня, лідери союзників України проведуть відеодзвінок, повідомила речниця французького уряду.

Розмову підтвердили і в офісі британського прем’єра.

«Лідери обговорили останні новини щодо поточних мирних переговорів під керівництвом США, вітаючи їхні зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру для України та припинення вбивств», – сказав речник.

Розмова відбулася після того, як президент України Володимир Зеленський 9 грудня заявив, що готовий провести нові вибори в Україні за умови гарантування безпеки.

8 грудня європейські союзники України продемонстрували підтримку Зеленському, висловивши скептицизм щодо деяких частин останньої пропозиції США щодо припинення війни.

Раніша цього ж дня глава української держави повідомив про заплановану на 10 грудня «розмову з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни».

Раніше Зеленський повідомляв, що Київ хоче провести засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів, ймовірно, цього тижня.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Читайте також: Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.