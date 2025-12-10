Доступність посилання

Президент анонсував переговори зі США щодо відбудови та зустріч «Коаліції охочих»

Раніше Зеленський повідомляв, що Київ хоче провести засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів, ймовірно, цього тижня
Київ продовжує щодня спілкуватися з усіма партнерами, щоб визначити «працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни», завив президент Володимир Зеленський 10 грудня.

«Сьогодні у графіку – розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі», – заявив він.

Крім того, на завтра, за словами Зеленського, запланована зустріч «Коаліції охочих»:

«Дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття».


Голова держави визначив ключовими питанням примус Росії до завершення агресії і стримання її від третього вторгнення.

Раніше Зеленський повідомляв, що Київ хоче провести засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів, ймовірно, цього тижня.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Читайте також: Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.


