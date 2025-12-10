Президент анонсував переговори зі США щодо відбудови та зустріч «Коаліції охочих»

Київ продовжує щодня спілкуватися з усіма партнерами, щоб визначити «працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни», завив президент Володимир Зеленський 10 грудня.

«Сьогодні у графіку – розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни. Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам після нашої спільної роботи з командою Президента Трампа та партнерами у Європі», – заявив він.

Крім того, на завтра, за словами Зеленського, запланована зустріч «Коаліції охочих»:

«Дуже продуктивно працюємо для гарантування майбутньої безпеки й недопущення повторення російської агресії. Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття».





Голова держави визначив ключовими питанням примус Росії до завершення агресії і стримання її від третього вторгнення.

Раніше Зеленський повідомляв, що Київ хоче провести засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів, ймовірно, цього тижня.

Минулого тижня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

8 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з американськими мирними пропозиціями. Водночас він заявив, що «його люди в захваті», а Росію план загалом влаштовує, хоча «Росія воліла б мати всю Україну».

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій.



