Намагання досягти миру в Україні без Європи є «нереалістичними» – папа

Папа Римський Лев XIV заявив, що намагання досягти миру в Україні без залучення Європи є «нереалістичним». Він сказав про це, виступаючи 9 грудня перед журналістами після своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Спроба досягти мирної угоди без залучення Європи до переговорів нереалістична. Війна йде в Європі, і я вважаю, що Європа повинна бути частиною гарантій безпеки, яких прагнуть сьогодні і в майбутньому», – сказав папа.

На прохання прокоментувати пропонований США мирний план для України понтифік заявив, що «волів би не коментувати це», але застеріг від коментарів про Європу, які «намагаються розбити те, що, на мою думку, має бути дуже важливим альянсом».

«Я не читав весь документ. На жаль, деякі його частини, які я бачив, вносять величезні зміни в те, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою і Сполученими Штатами», – заявив папа.

На запитання про можливу поїздку до Києва Лев XIV відповів: «Я сподіваюся на це. Я не знаю коли – нам потрібно бути реалістами щодо цих речей. Можливо, це станеться».

Папа також наголосив, що «Святий Престол готовий надати простір і можливості для переговорів» про завершення війни Росії проти України.

В інтерв’ю Politico, опублікованому 9 грудня, президент США Дональд Трамп називає Європу «занепадаючою» групою країн, очолювану «слабкими» людьми, а також низько оцінює їхню роль у спробах припинити війну Росії проти України.

«Вони говорять, але нічого не роблять, а війна просто триває і триває… Це велика проблема для Європи. І вони не справляються з нею добре», – вважає американський лідер.

Нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила стратегію національної безпеки. Документ, опублікований на сайті Білого дому, відображає основні зовнішньополітичні параметри адміністрації Трампа, які, як зазначають коментатори, з низки суттєвих питань розходяться з баченням попередньої адміністрації.

У 33-сторінковому документі, крім іншого, міститься критика щодо низки партнерів США, зокрема ЄС, і йдеться про необхідність відновлення «стратегічної стабільності» у відносинах із Росією.

Лідери європейських країн і ЄС утримуються від прямої конфронтації з адміністрацією Трампа, заявляючи про необхідність збереження трансатлантичної єдності.

Від листопада США ведуть переговори з представниками України й Росії щодо розробленого Вашингтоном мирного плану. Початкова версія документа (про неї писали ЗМІ, але офіційно проєкт не публікувався) передбачала передачу всього Донбасу Росії, виведення українських військ із утримуваних ними територій Донецької області й заморожування боїв у Херсонській і Запорізькій областях по лінії зіткнення.

Як писало видання The Wall Street Journal із посиланням на два джерела, лідери європейських країн радили президентові Зеленському не приставати на вимоги Росії щодо мирної угоди, допоки не буде зафіксована роль США в гарантіях безпеки.