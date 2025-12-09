Зеленський обговорив із папою Римським повернення з Росії вивезених українських дітей

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із папою Римським Левом XIV у Ватикані, повідомили сторони 9 грудня.

Під час аудієнції Зеленський подякував понтифіку за підтримку та «заклики до справедливого миру», а також зусилля з підтримки українських дітей.

«Поінформував Папу Римського про дипломатичну роботу зі США для досягнення миру. Говорили про подальші зусилля та посередництво Ватикану для повернення наших дітей, яких викрала Росія», – заявив він.

Президент запросив папу здійснити візит до України, додавши, що це було б «сильним сигналом підтримки для наших людей».

Новинний портал Ватикану VaticanNews підтвердив, що темою зустрічі була війна в Україні, дипломатія та питання повернення військовополонених і вивезених дітей:

«Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин».

Зеленський прибув до Риму вранці 9 грудня. Окрім аудієнції в Лева XIV, він має заплановану зустріч із прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.



