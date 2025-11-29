Папа Римський і Вселенський патріарх закликали не використовувати релігію для виправдання насильства

Папа Римський Лев XIV та Патріарх Варфоломій I 29 листопада підписали спільну декларацію під час зустрічі в резиденції Вселенського патріархату Константинополя в Туреччині.

Її головні теми: християни перед викликами світу, надія на єдиний день святкування Великодня, заклик до миру та засудження використання імені Бога для виправдання насильства, передає агентство Vatican News.

Пресслужба Вселенського патріархату повідомила про візит Лева до Туреччини та зустріч із Варфоломієм, не наводячи текст декларації.

«Ми рішуче відкидаємо будь-яке використання релігії та імені Бога для виправдання насильства. Ми віримо, що справжній міжрелігійний діалог, далекий від того, щоб бути джерелом синкретизму та плутанини, є необхідною умовою для мирного співіснування людей різних традицій та культур», – йдеться в ньому.





Очільники католицької та православної конфесій закликали «всіх людей доброї волі працювати разом заради більш справедливого та єдиного світу»:

«Лише так людська сім’я зможе подолати байдужість, прагнення до панування, жадібність до наживи та ксенофобію».

Релігійні лідери додали, що, попри глибоку занепокоєність поточною міжнародною ситуацією, «не втрачають надії. Бог не покине людство».

69-річний американський кардинал Роберт Превост, який прийняв ім’я Лев XIV, був обраний 267-м главою католицької церкви в травні 2025 року. Папа вирушив у свою першу закордонну поїздку майже через сім місяців після обрання. З 27 по 30 листопада він відвідає Туреччину, а потім Ліван до 2 грудня.



