Папа Римський попереджає про великі проблеми через швидке зростання статків бізнес-еліти

Папа Римський Лев XIV засудив зростання економічної нерівності та рекордні доходи бізнес-еліти, наводячи особу Ілона Маска як тривожний приклад.

Папа розкритикував величезний розрив між доходами чільних менеджерів та простих працівників. На його думку, така нерівність підриває «цінність людського життя, родини та суспільства», – сказав він в інтерв’ю католицькому виданню Crux.

Особливу увагу Лев XIV приділив багатству Ілона Маска, назвавши тривожним прикладом новину про те, що підприємець може стати першим у світі трильйонером.

«Вчора з’явилася новина, що Ілон Маск стане першим у світі трильйонером. Що це означає і про що йдеться? Якщо це єдине, що ще має цінність, то у нас великі проблеми», – сказав понтифік.

Папа зазначив, що раніше керівники компаній заробляли в чотири-шість разів більше, ніж звичайні працівники, то сьогодні вони заробляють у сотні разів більше.

Статки Маска, пов’язані з Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink та The Boring Company, вже оцінюються приблизно в 367 мільярдів доларів, а до 2027 року, за оцінками аналітиків, можуть перевищити 1 трильйон доларів.