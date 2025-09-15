Папа Лев XIV назвав «не такою ралістичною» роль Ватикану як посередника між Україною і РФ

Папа римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики до миру у війні Росії проти України, вважає «не такою реалітичною» роль Ватикану як посередника в припиненні війни.

«Я б розрізняв голос Святого Престолу у відстоюванні миру і роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша… Думати про Ватикан як про посередника, навіть ті кілька разів, коли ми пропонували провести зустрічі переговорів між Україною й Росією, чи то у Ватикані, чи в якійсь іншій церковній власності, я чудово усвідомлюю наслідки цього», – сказав понтифік в інтерв’ю виданню Crux.

Він зазначив, що від початку повномасштабної війни РФ проти України Ватикан «доклав великих зусиль, щоб зберегти позицію, яка, хоч як важко це було, є не на боці однієї чи іншої сторони, а справді нейтральною».

«Деякі речі, які я сказав, були інтерпретовані так чи інакше, і це нормально, але я думаю, що реалістична частина цього зараз не є пріоритетною. Я думаю, що низка різних учасників має докласти достатньо зусиль, щоб змусити сторони, які воюють, сказати: «Досить, давайте шукати інший спосіб вирішення наших розбіжностей», – сказав папа.

У липні під час візиту президента України Володимира Зеленського папа Лев XIV заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.

Проте представники Росії заявили, що не вважають Ватикан нейтральним майданчиком для переговорів, оскільки він розташований всередині Італії – країни, яка входить до НАТО і відкрито підтримує Україну.

Раніше папа Римський, реагуючи на чергові російські атаки на Україну, закликав «припинити війну і підтримати будь-яку ініціативу для діалогу і миру».