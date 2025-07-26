Папа Римський прийняв голову відділу зовнішніх зв’язків Російської православної церкви

Папа римський Лев XIV 26 липня зустрівся у Ватикані з головою відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви митрополитом Волоколамським Антонієм, повідомляє пресслужба Ватикану.

У ранковій папській аудієнції взяли також участь ще п’ятеро високопоставлених представників церков. Подробиці зустрічі в офіційному повідомленні не розкриваються.

З моменту обрання на святий престол у травні цього року папа Лев XIV неодноразово виступав із закликами до миру та припинення військових конфліктів у всьому світі.

Читайте також: Папа Лев XIV на зустрічі з єпископами Синоду УГКЦ: молюся, щоб мир якомога швидше повернувся в Україну

У липні під час візиту президента України Володимира Зеленського понтифік висловив готовність Ватикану виступити посередником і надати свою територію для проведення мирних переговорів між Росією та Україною.

Проте представники Росії заявили, що не вважають Ватикан нейтральним майданчиком для переговорів, оскільки він розташований всередині Італії – країни, яка входить до НАТО і відкрито підтримує Україну.

Голова Російської православної церкви патріарх Кирило регулярно демонструє тверду підтримку війни Росії проти України.



