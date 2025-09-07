Папа Лев XIV проголосив Карло Акутіса першим святим-міленіалом

Італійський підліток Карло Акутіс, який помер від лейкемії у 2006 році у віці 15 років, став першим святим католицької церкви з покоління міленіалів (люди, які народилися між 1981 і 1996 роками – ред.). Його канонізував папа Римський Лев XIV на урочистій церемонії у Ватикані, де були присутні близько 70 тисяч молодих католиків із усього світу.

Разом з Акутісом до святих був зарахований і П'єр Джорджо Фрассаті – італієць, відомий благодійник, який помер від поліомієліту в 1920-х роках.

У своїй промові понтифік зазначив, що нові святі є прикладом віри і служіння ближнім. За словами папи, їхнє життя – «запрошення для всіх, особливо для молоді, не гаяти її марно, а спрямовувати до небес».

Карло Акутіс народився у Великій Британії. За життя став відомий як «божий інфлюєнсер» – він створював сайти для шкільної парафії і розробив онлайн-портал про християнські чудеса.

У католицькій традиції для канонізації потрібне визнання як мінімум двох чудес, скоєних кандидатом на зарахування до числа святих.

Перший випадок, пов’язаний із підлітком, стався у Бразилії у 2013 році, де після молитви Акутісу зцілилася дитина з рідкісним захворюванням підшлункової залози.

Другий стався в Італії 2022 року. Тоді 21-річна жителька Коста-Ріки отримала тяжку черепно-мозкову травму при падінні з велосипеда, але після молитви її матері на могилі Акутіса стан дівчини різко поліпшився. Того ж дня вона почала дихати без апарату ШВЛ, а через 10 днів була виписана з лікарні без ознак травми.

Тіло святого, одягнене в джинси, кросівки та спортивну куртку, спочиває в скляному саркофазі в церкві Санта-Марія-Маджоре в Ассизі.



