Кабінети-двійники. Патріарх РПЦ Кирило разом з Путіним влаштували містифікацію

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Система» з'ясував, що патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Володимир Гундяєв) примудрився побувати одночасно у двох місцях: на літургії у підмосковному скиті та на прийомі у Володимира Путіна. Як таке може бути? І які докази містифікації знайшли розслідувачі?

Журналісти-розслідувачі «Системи» вивчили архів фотографій та відео із кабінетів-двійників Путіна і з’ясували, як відбулося це аномальне переміщення.

Ранкова літургія. Пєрєдєлкіно, біля 11-ї ранку

Московський патріарх Кирило, якому 20 листопада 2020-го виповнилося 74 роки, розпочав цей святковий для себе день традиційно – з божественної літургії в Олександро-Невському скиту. Це невеликий храм у підмосковному Пєрєдєлкіні, неподалік від патріаршого обійстя, де проводяться служби для вузького кола.

На сайті Московської патріархії опубліковали чотири фотографії з заходу, три з яких містять метадані (інформацію, вшиту прямо у файл).

Час зйомки – з 10:48 до 11:08 за Москвою.

Географічні координати точно вказують на Пєрєдєлкіно.

Навіть модель телефона фотографа збереглася в даних – Xiaomi. Усе вказує на те, що патріарх дійсно перебував у Пєрєдєлкіні як мінімум у першу половину дня.

Вітання від Путіна: той самий час у Ново-Огарьово

Фотозвіт зі скиту з’явився на сайті патріархії о 12:40 за Москвою.

...наша сьогоднішня зустріч збігається з вашим днем народження

А вже о 13:05 сайт Кремля повідомив, що очільник Росії Володимир Путін прийняв патріарха РПЦ Кирила у своїй підмосковній резиденції у Ново-Огарьово.

На фотографіях – відомий кабінет із бежевими стінами, де 2020 року Путін проводив більшість своїх зустрічей.

«Хотів би звернути увагу на те, що наша сьогоднішня зустріч збігається з вашим днем народження. Хочу вас сердечно, від душі привітати з цим», – сказав Путін і подарував Кирилу традиційний букет білих троянд.

Від Пєрєдєлкіна до Ново-Огарьова, якщо прокреслити між ними пряму лінію, – 11 кілометрів. Кирил міг би доїхати до резиденції за 30–40 хвилин.

І тут виявляється перша невідповідність.

Згідно з метаданими фото із зустрічі, які поширила пресслужба Кремля, час зйомки – з 11:14 до 11:16 за Москвою.

Тобто, якщо вірити цим даним, зйомка зустрічі Путіна і Кирила почалася через шість хвилин після завершення зйомки служби в Пєрєдєлкіні. За цей час патріарх мав би встигнути переодягнутися і переміститися в інший район Підмосков’я.

Друга невідповідність

Наручний годинник Путіна під час зустрічі з патріархом йде з сильним випередженням. На ньому – 14:35. Розгледіти годинник можна на відео із зустрічі, яке опубліковано на ютуб-каналі патріархії. Хоча це й непросто: майже всю зустріч Путін тримає праву руку під столом.

Тож годинник Путіна поспішає більш ніж на дві години від заявленого часу зйомки і на півтори години – від моменту публікації на сайті Кремля.

Того ж дня в тому ж кабінеті Путін провів ще два заходи по відеозв’язку – саміт АТЕС і нараду щодо ситуації в Нагірному Карабаху. На них годинник Путіна показує правильний час, що збігається з метаданими зйомки.

Того ж дня диякон Андрій Кураєв, відомий своєю критикою московського патріарха Кирила, запідозрив невідповідність у фотографіях Кремля, навіть не аналізуючи метадані фото та час на годиннику.

«Місце дії – якийсь бункер Путіна, у якому зроблено вигородку-декорацію, імітацію робочого кабінету», – припустив він у своєму блозі.

Що ж все-таки сталося?

Розгадка «чуда» перебування одночасно у двох місцях патріарха Кирила

Патріарх Кирило брав участь у зйомці так званої «консерви»(тобто зйомки, що робиться не у той час або ж ще й не у тому місці, які заявляють) у секретній копії кабінету Путіна.

Причому і Путін і Кирило зімітували (ввели в оману глядачів), що зйомка була саме в день народження глави РПЦ.

Як з’ясувала «Система» у своєму розслідуванні «Володимир Путін і таємні кімнати», в очільника Росії є три майже ідентичні кабінети:

у Підмосков’ї,

Сочі

та на Валдаї.

Їх спеціально побудували максимально схожими, щоб створювати ілюзію, ніби Путін завжди працює у своїй офіційній підмосковній резиденції.

Читайте про це тут: Де Путін? Навіщо очільнику Росії кабінети-двійники і чому він приховує звідки керує країною

Відрізнити кабінети можна за найдрібнішими деталями – візерунком на папці для паперів, розташуванням ручки дверей, формою ніжки телевізора і так далі.

Так от, 20 листопада 2020 року Путін зустрічався в одному з таких кабінетів із патріархом Кирилом. Візуальні маркери видають місце зустрічі: кабінет-копія в Сочі.

Цього дня Кремль відзвітував про три заходи за участю Путіна:

зустріч із патріархом Кирилом у день народження останнього,

саміт АТЕС

і нараду щодо ситуації в Нагірному Карабаху.

Перша зустріч була «консервою» (архівним записом, що видавався за свіжий) – годинник Путіна на відео із зустрічі поспішає більш ніж на дві години порівняно із заявленим часом зйомки. Дві інші зустрічі були актуальними. Щоб створити видимість, що все відбувається в один день, Путін одягнув ту саму краватку, що й на «консерві» з патріархом Кирилом.

«Консервний» характер зустрічі не завадив Кирилу прийняти привітання Путіна («наша сьогоднішня зустріч збігається з вашим днем народження») і букет білих троянд.

«Велика вдячність у мене як у патріарха особисто вам, та й усій нашій владі», – сказав Кирило Путіну, прикидаючись, що перебуває в підмосковному Ново-Огарьові.

А в цей час за щільними шторами президентського кабінету-копії хлюпало Чорне море.

«Система» звернулася за коментарем до РПЦ. Радіо Свобода опубілкує його, як тільки він надійде.

Історія з патріархом – лише один епізод масштабної містифікації з кабінетами Путіна. Дивіться відеоверсію нашого розслідування: