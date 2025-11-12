Де Путін: у Ново-Огарьово, Сочі чи на Валдаї. Чому очільник Росії має кабінети-копії і приховує звідки керує країною

Щоб приховати, де насправді перебуває російський керманич Володимир Путін, для нього зробили щонайменше три однакові кабінети в різних резиденціях. Це з’ясував проєкт Радіо Свобода «Система». Як це вдалося зробити? Які елементи інтер'єру кабінетів допомогли зрозуміти де ж саме перебуває Путін у момент зйомки? Як дані з витоків державних документів Росії пролили світло на цілеспрямоване поширення Кремлем неправдивої інформації про місцеперебування очільника Росії? І чому власне Путін це робить? Історія цих кабінетів-двійників і переміщень Путіна між ними – показує, як змінювалося його ставлення до власної безпеки, і як він зробив містифікації елементом своєї політики, перенісши управління державною і війною проти України до себе додому. Шестеро чиновників сідають за довгий темний стіл. Міністр економіки Росії Максим Орєшкін незграбно зачіпає портфель стільцем. Голова Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна витягує пальці перед собою. Прем’єр Дмитро Медведєв схиляється над документами, ніби в молитві. На чолі столу – Володимир Путін. Високопоставлені члени уряду та керівник кремлівської адміністрації, опустивши голови, слухають рекомендації президента Росії: потрібно посилити закони про пожежні перевірки – не посилюючи їх. Дата зйомки – 28 березня 2018 року. За три дні до цього пожежа в торговельному центрі «Зимова вишня» у Кемерові Пожежа в кемеровському торговельному центрі «Зимова вишня» сталася 25 березня 2018 року. За офіційними даними, загинули 60 людей, у тому числі понад 40 дітей. Керівник першої пожежної служби по Кемеровській області Андрій Бурсін, якого звинуватили у недбальстві, намагався накласти на себе руки в СІЗО. Про це російському виданню «Комерсант» повідомила його дружина. Бурсін першим прибув до торговельного центру «Зимова вишня», коли там почалася пожежа. Однак, за версією слідства, він «не організував розвідку і управління силами і засобами на місці події». Пожежника затримали в липні 2018 року.забрала життя 60 людей, із них 37 – діти. У місті кілька днів поспіль тривав стихійний мітинг. Його учасники вимагають відставки губернатора, правдивої інформації про кількість загиблих і обурювалися тим, що Путін, приїхавши на місце трагедії, замість зустрічі з людьми вирушив до губернатора – вислуховувати його вибачення.

«Чому король у теплі?» – обурювалися люди, нарікаючи на небажання Путіна вийти до натовпу. Повернувшись із сибірського холоду у звичне тепло, Путін і зібрав ту саму нараду з чиновниками, з якої ми розпочали розповідь. Одразу після цієї зустрічі в тому ж кабінеті він прийняв доповідь про хід розслідування трагедії від голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна та міністерки охорони здоров’я РФ Вероніки Скворцової.

На сайті Кремля зазначено місце події: офіційна резиденція Путіна в Ново-Огарьово, що за пів години їзди від Москви. Як з’ясував проєкт «Система», це неправда. Доки слідчі, рятувальники та експерти працювали в авральному режимі, заради комфорту Путіна половина членів уряду полетіла на нараду в іншу його резиденцію – за кількасот кілометрів від Москви. А саме – на Валдай, де Путін живе зі своєю неофіційною родиною. На території цієї резиденції для Путіна збудували копію його робочого кабінету. Інтер’єр з точністю повторює оформлення аналогічного приміщення в Ново-Огарьово. Відрізняються лише деякі незначні деталі, які й дозволили «Системі» розпізнати підробку на фото й відео. Ця нарада – один із кількох сотень прикладів, коли Кремль видавав за заходи в Ново-Огарьово кадри, зняті в інших місцях, далеко від Москви. «Система» проаналізувала сотні публікацій на сайті Кремля за останні десять років і десятки годин ефірів програми «Москва. Кремль. Путін», зіставила фото й відео з документами державних закупівель, планами будівель і відрядженнями журналістів державних ЗМІ. З’ясувалося, що в Путіна є щонайменше три майже абсолютно однакові кабінети в трьох різних резиденціях, які Кремль постійно видає за «кабінет у Ново-Огарьово».

Відомості про кабінети-двійники з’являлися й раніше, однак усі вони ґрунтувалися лише на розповідях джерел У 2020 році видання «Проєкт» повідомило про один кабінет-двійник у Сочі; у 2023 році колишній співробітник ФСО Гліб Караулов у інтерв’ю центру «Досьє» розповідав про три однакові кабінети; а у 2025 році журналісти The Wall Street Journal Дрю Хіншоу та Джо Паркінсон написали про три кабінети, посилаючись на дані ЦРУ.

. «Системі» вперше вдалося наочно довести існування цих кабінетів, з’ясувати, де вони розташовані й коли саме Путін користувався кожним із них. Розділ 1. Відтворюваний оригінал Оригінальний кабінет, про який ідеться в цьому розслідуванні, збудували десять років тому.

Він розташований на території офіційної підмосковної резиденції президента в Ново-Огарьово.

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов використовував цю державну дачу для роботи над новим договором між союзними республіками. Це була спроба зберегти Радянський Союз, яка отримала назву «новоогарьовський процес». Перший президент незалежної Росії Борис Єльцин офіційно мешкав на іншій підмосковній дачі, але комплекс будівель у Ново-Огарьово використовував для прийому іноземних делегацій і зустрічей на найвищому рівні. Саме там у 1994 році Єльцин приймав 42-го президента СШАБілла Клінтона: під час вечері, де подавали губи лося у винному соусі, Єльцин сказав американському колезі, що Росія має вступити до НАТО раніше за своїх сусідів.

Путін ще під час першого терміну зробив Ново-Огарьово своєю офіційною резиденцією. Коли 2008-го президентом на чотири роки став Дмитро Медведєв, Путін не став виїжджати з комплексу, який полюбив, і залишив держдачу за собою. Аналітики Пентагону, які вивчали поведінкові особливості Путіна, особливо наголосили на цьому небажанні змінювати інтер'єр. Вони припустили, що звичне середовище забезпечує Путіну почуття фізичного комфорту, влади та контролю, і в цілому – що він може мати розлад аутичного спектру (той його вид, який раніше називали синдромом Аспергера). У Кремлі не коментували ці твердження. У 2012 році, невдовзі після повернення Путіна на третій термін, у Ново-Огарьові розпочалося будівництво нового представницького корпусу.

На другому поверсі цього корпусу для Путіна облаштували новий робочий кабінет. Його площа становить близько 120 квадратних метрів. Інтер’єр виконаний у світло-бежевих тонах із дерев’яними меблями простої форми – без картин, килимів чи інших предметів, що відволікають увагу. «У такому інтер’єрі яскравим акцентом завжди будуть люди; з цього приміщення, з цієї точки зору, зручно вести репортажі для ЗМІ», – так описали кабінет на сайті компанії «Арт-паркет», яка зробила підлогу в резиденції.

«Ще Владислав Сурков, який до 2011 року курував внутрішню політику Кремля, казав, що потрібно і Путіна, і Медведєва «виводити з темних інтер’єрів». Мовляв, ці темні кремлівські кабінети – це негарно й несучасно», – пригадує у коментарі для «Системи» соціолог і дослідник кремлівських еліт Костянтин Гаазе.

Путін почав боятися, що саме він може стати тим, кого західний світ може фізично усунути

Однак на початку третього президентського терміну Путіна в Кремлі змінилося не лише ставлення чиновників до офіційних інтер’єрів. Сам Путін, за словами Гаазе, почав інакше почуватися, з точки зору безпеки: «У 2008 році Путін говорив президентові Франції Ніколя Саркозі , що хоче «повісити Саакашвілі за яйця», порівнюючи це з тим, як американці стратили Саддама Хусейна Президент Іраку, скинутий внаслідок вторгнення США у 2003 році. Тобто тоді він вважав себе частиною тих сил, які можуть розправлятися із якимись дрібними диктаторами». У 2011 році, після убивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі, риторика Путіна різко змінилася. «Він почав говорити, що Каддафі загнали американські безпілотники, що це абсолютно неприпустимо. Він став почуватися на іншому полюсі від американців і Заходу – і почав боятися, що саме він може стати тим, кого західний світ може фізично усунути», – пояснює Гаазе. У 2014 році, після окупації Криму та початку гібридної війни проти України, Путін, за словами дослідника, почав боятися вже не внутрішньої, а зовнішньої загрози: «Він почав вважати, що, наприклад, загроза ракетного удару по його резиденції є цілком реальною»

Заходи безпеки навколо Путіна стали макабричними

Якщо до третього терміну заходи безпеки навколо Путіна були просто гіпертрофованими – передові групи з кількох сотень людей, перекриття вулиць для кортежів і спеціально відібрані учасники для публічних заходів – то тепер вони стали, за висловом Гаазе, макабричними. Вулиці, де запланований рух кортежу, стали не просто перекритими, а повністю безлюдними. Кремль усе частіше почав використовувати практику «консервів» – публікацію заздалегідь записаних кадрів зустрічей. Тепер навіть коли Кремль повідомляв про місцеперебування Путіна, було зовсім не очевидно, чи справді він перебуває саме там, саме в цей день і саме з цією людиною. Охорона Путіна дедалі більше обмежувала роботу журналістів, які висвітлювали діяльність першої особи держави.

Звичне Ново-Огарьово вже не здавалося таким безпечним місцем.

У Ново-Огарьово на постійній основі працює понад півтори тисячі осіб

«У Ново-Огарьово на постійній основі працює понад півтори тисячі осіб. Крім того, щодня до резиденції приїздить ще до 150 людей. Це не лише журналісти – це постачальники, молодший персонал тощо, – перелічує відвідувачів резиденції Гаазе. – Є історія, що ще коли Путін був прем’єром, він приїхав у Ново-Огарьово, побачив групу незнайомих людей, не зрозумів, хто це такі, і пробурмотів щось на кшталт: «Розвели тут прохідний двір» Попри це, з 2015 року Путін постійно використовував для нарад і зустрічей свій новий бежевий кабінет у новоогарьовській резиденції. А вже через рік розпочалося будівництво таємних копій цієї кімнати. Розділ 2. Сочинська копія Головний путінський літописець, автор програми «Москва. Кремль. Путін» Павло Зарубін показує ексклюзивні кадри з робочого кабінету президента у репортажі, який вийшов через кілька днів після великої пресконференції у грудні 2020 року. «Логічно припустити, що значна частина підготовки до пресконференції проходила саме в цьому приміщенні», – інтригуюче каже Зарубін і смикає за дверну ручку. На екрані вказана локація: «Ново-Огарьово»

На наступному кадрі, за таку ж дверну ручку в такому самому кабінеті вже береться сам Путін, який прямує на пресконференцію. У репортажі зазначена та сама локація – «Ново-Огарьово».

Цей невеликий епізод цілком звичайного репортажу видає велику підробку.

Якщо придивитися уважніше, можна помітити, що Путін і Зарубін відчиняють двоє різних, хоча зовні дуже схожих, дверей: на одних ручка розташована трохи вище, на інших – трохи нижче.

Річ у тім, що сцену-анонс пресконференції Павло Зарубін знімав більш ніж за тиждень до події – і зовсім не під Москвою, а в іншому робочому кабінеті Путіна.

Цей другий кабінет зовні майже ідентичний новоогарьовському. Але є кілька помітних відмінностей. По-перше, дверна ручка в ньому розташована трохи вище, ніж у Ново-Огарьово, – вона ніби продовжує лінію стику плит на сусідній стіні. В оригінальному кабінеті ручка розташована нижче цієї лінії: її розташування добре видно на фотографіях, зроблених укладальниками паркету.

По-друге, у цьому, другому, кабінеті-копії інакше розташований шов на стіні за спиною Путіна. У кабінеті в Ново-Огарьово цей шов ніби продовжує лінію стику панелей, а у другому кабінеті він розміщений помітно нижче.

Якщо придивитися, є й інші особливості: різні ніжки біля підставки для телевізора, різні письмові гарнітури і навіть різна кількість отворів на вентиляції.

Ці відмінності зустрічаються в офіційній фотохроніці не один і не два рази. І вони не з’явилися внаслідок дрібного ремонту в кабінеті. Ми проаналізували понад 700 звітів про заходи в бежевому приміщенні, опублікованих на сайті Кремля за останні 10 років, і виявили, що такі відмінності в інтер’єрах зустрічаються постійно. Простіше кажучи: одного дня Путін може зніматися в кабінеті з одним «ремонтом», наступного – у тому ж кабінеті, але з іншим «ремонтом», а потім знову – у попередньому варіанті.

Про цей кабінет-копію повідомляло видання «Проєкт» у 2020 році – журналісти, посилаючись на джерела, написали, що у Путіна є два однакові кабінети: у Підмосков’ї та в резиденції «Бочарів струмок» (Бочаров ручей – рос.), розташованій у Сочі. У Кремлі тоді заявили, що жодних кабінетів-копій немає, і назвали інформацію журналістів «інформаційною атакою». Розслідувачам вдалося не лише знайти докази того, що у Путіна справді існує сочинський кабінет-двійник, але й точно визначити, де саме він розташований. У 2022 році хакери зламали й виклали в мережу внутрішню переписку співробітників державної телерадіокомпанії ВДТРК. Серед десятків тисяч технічних повідомлень можна знайти заявки та накази на відрядження для телевізійників – зокрема для зйомок «першої особи» (Путіна). Ми зіставили дати різних відряджень із днями, коли Путін, за офіційною хронікою, з’являвся в кабінеті-дублері. Наприклад, у 2020 році інтерв’ю у Путіна брав один із найвідоміших ведучих російського державного телебачення Сергій Брильов. За офіційними повідомленнями, подія відбувалася у резиденції Путіна в Ново-Огарьово. На цих знімках можна розглянути всі маркери, за якими ми впізнаємо кабінет-двійник: шов на стіні та дверну ручку, розташовану не так, як у новоогарьовському приміщенні.

Інтерв'ю вийшло 27 серпня 2020 року. Цього ж дня, відповідно до знайдених у пошті ВДТРК квитків, Брильов вилітав із Сочі до Москви.

На початку вересня 2020 року в програмі «Москва. Кремль. Путін» вийшли «ексклюзивні кадри з Ново-Огарьово». Ведучий програми Павло Зарубін на цих кадрах із гордістю показував кабінет Путіна нібито в Підмосков’ї. Однак, з огляду на продемонстровані кадри, на зйомках – кабінет-двійник: і дверна ручка, і шов на стіні розташовані не там, де в оригінальному кабінеті в Підмосков’ї. А судячи з внутрішньої переписки ВДТРК (Всеросійська державна телерадіокомпанія), оператори програми Зарубіна для цих зйомок саме були у відрядженні в Сочі.

У жовтні 2020 року, за офіційною фотохронікою, Путін проводив більшість своїх зустрічей і нарад у своєму сочинському кабінеті-двійнику. У той самий час у Сочі перебував особистий оператор Путіна Ілля Філатов. 9 жовтня він залишив у мережі відгук на сочинський готель «Дагомис», розташований біля літньої резиденції Путіна «Бочарів струмок»: «Прекрасне місце! Свіжий ремонт! Смачна їжа!»

У цьому ж готелі «Дагомис» зупинявся й співробітник служби спецзв’язку Нікіта Матвієнко, який, судячи з репортажів Зарубіна, часто супроводжує Путіна під час поїздок. В одному із витоків баз даних зазначено, що він жив у «Дагомисі» у вересні–жовтні 2021 року. У цей період Путіна постійно знімали в кабінеті-двійнику. Сочинська резиденція «Бочарів стурмок» була побудована ще в середині минулого століття. Нею свого часу користувалися Микита Хрущов, Леонід Брежнєв і Михайло Суслов. Відтоді на території залишилося кілька старих будівель. А до Олімпіади в Сочі 2014 року У листопаді 2014 року, уже після окупації Росією Криму і початку гібридної агресії проти України на Донбасі, РФ приймала у Сочі зимові ХХII Олімпійські ігри.на території резиденції збудували нову велику будівлю, спершу призначену для роботи пресцентру. Її відкрили саме в день початку Олімпіади. Збереглася навіть зйомка фуршету, влаштованого на честь відкриття пресцентру: спортсмени й артисти, скромно стоїть у кутку засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин Наближений до Путіна російський бізнесмен, засновник ПВК «Вагнер», воював на Донеччині проти України, звинуватив Кремль у зловживаннях і повів підрозділи на Москву. Запинився за Ростовом-на-Дону, а потім загинув підчас авіатрощі гелікоптера у серпні 2023 року– тоді ще у ролі «кухаря», Аліна Кабаєва у віночку з перлів Dolce&Gabbana. Після короткої промови Путін пропонує журналістам відійти, щоб свято продовжилося вже «у сімейному колі».

Після Олімпіади новий корпус вирішили трохи перебудувати. Перестройкою займалася петербурзька компанія «Стройкомплект», яка раніше зводила нову будівлю в Ново-Огарьово. Через кілька років директора цієї компанії Дмитра Торчинського звинуватять у розкраданні коштів під час будівництва резиденцій, і він отримає п’ять років колонії суворого режиму. Згідно з планом перебудови, опублікованим на сайті державних закупівель, у будівлі колишнього пресцентру мали з’явитися дві зони: спортивна та робоча, «для нарад і зустрічей». А в робочій зоні повинен був з’явитися «представницький кабінет» – так само в плануванні нового корпусу в Ново-Огарьово називався світлий кабінет Путіна.

У контракті схожі навіть назви суміжних приміщень: у сочинській будівлі поруч із кабінетом – «сервізна», у новоогарьовській – «чайна».

У опублікованому контракті зазначена й дата завершення робіт: 25 червня 2018 року. Перші знімки прес-служби Кремля, на яких нам вдалося впізнати кабінет-двійник, з’явилися на сайті Кремля через кілька тижнів після цієї дати.

Один із осіб, який бував у сочинському «двійнику», стверджує, що кабінет-дубль знаходиться саме в цьому корпусі на території резиденції. Спочатку цей кабінет-двійник з’являвся в офіційній хроніці лише час від часу. А в період пандемії та карантину 2020–2022 років Путін почав користуватися ним постійно. Саме це врешті дозволило визначити, що кабінет-дубль знаходиться в Сочі. Адже в той період усі супроводжуючі Путіна особи – або ті, хто приходив на особисту зустріч – повинні були проходити двотижневий карантин. У «Дагомисі» або розташованому неподалік пансіонаті «Русь»» тижнями перебували охоронці та протокольні працівники Кремля, а також журналісти та технічні співробітники ВДТРК. Останнім доводилося приховувати це навіть від власних колег. У витоку листування ВДТРК ми виявили цікаву деталь. Часто, коли Зарубіну або членам його команди оформлювали відрядження до Путіна в Сочі, у листах з цього приводу з’являлася таємнича приписка: «Не включати в загальний план відряджень» або навіть «у документах вказуйте Завідово (так попросили)». Знімальну групу відправляли до Сочі, а в загальному списку відряджень, який розсилали широкому колу співробітників, справді було зазначено так, ніби кореспонденти перебували в ще одній президентській резиденції, розташованій у Завідово, у Тверській області.

«У «Бочаровому струмку» Путіну дуже подобалося, – згадує Гаазе. – Він любив запрошувати туди гостей, неформально спілкуватися з лідерами євразійських держав. Але з часом резиденція в Сочі теж стала «прохідним двором»». Як виявилося, сочинський кабінет-двійник – не єдина кабінетна містифікація. Існує ще третій кабінет, який виглядає майже точно так само, як перші два. Розділ 3. Таємниця третього кабінету Саме в цьому, третьому кабінеті, Путін проводив наради після пожежі у «Зимовій вишні» у березні 2018 року. Якщо придивитися до цієї декорації, можна помітити, що вона відрізняється від попередніх двох – кабінету в Ново-Огарьово та його сочинського двійника. Шов на стіні за столом розташований не на рівні стику плит і не нижче, а вище.

Тумблер (термостат), розташований біля вхідних дверей, прикріплений точно по центру панелі, а не зміщений ліворуч і вниз, як у двох інших кабінетах.

Ручка дверей розташована на тому самому місці, що й у сочинському кабінеті.

Є й дрібніші характерні деталі: візерунок на письмовому гарнітурі та колір стільниці.

Розслідувачам вдалося виявити майже 130 заходів, які Путін провів у цьому кабінеті № 3. Переважно це були наради через відеозв’язок. На відміну від новоогарьовського чи навіть сочинського кабінету, тут відбулося лише близько двох десятків особистих (не через відеозв’язок) зустрічей президента. Такі великі наради, як у березні 2018 року, – радше виняток, ніж правило. Зрозуміти, де саме знаходиться цей кабінет № 3, нам знову допомогли листи про відрядження співробітників ВДТРК. У липні 2020 року асистента режисера російського телебачення Данила Алабушева відправили у відрядження за доволі незвичним маршрутом: «Москва–Валдай–Крим–Москва».

Валдай, місто в Новгородській області, та окупований Росією Крим Крим – це не найзручніший і неочевидний маршрут для відрядження журналіста. Однак, так цілком може виглядати маршрут людини, яка займається зйомками першої особи РФ та літає за ним спецбортом. Де ж був Путін під час цього відрядження Алабушева? У період з 8 по 20 липня 2020 року Путін, за офіційною хронікою, перебував у двох місцях: у Криму, точніше в Керчі – 20 липня, а до цього постійно працював у «Ново-Огарьово». Але не в справжньому, а у підставному – у кабінеті № 3. Тобто, найімовірніше, Данило Алабушев літав знімати Путіна на Валдай. Це не єдине згадування Валдая у відрядженнях телевізійників. Ще два відряджені листи, які нам вдалося знайти, стосувалися початку 2022 року. Мета поїздки була вказана максимально конкретно: «організація трансляцій за участю В.В. Путіна». А маршрут відрядження у цьому наказі був доволі заплутаний: «Москва–Сочі–Валдай–Санкт-Петербург–Сочі–Москва». Такі довгі відряджені листи для поїздок із главою держави складають заздалегідь – ще до того, як маршрут президента офіційно оголошено та затверджено. І маршрут там зазначають приблизно, виходячи з місць, де він найчастіше перебуває. І якщо Москва, Сочі та Санкт-Петербург часто фігурують у путінській хроніці цілком офіційно, і поява їх у такому листі цілком логічна, то Валдай, старовинне місто в Новгородській області, явно вибивається з цього списку. Справа в тому, що Валдай – це не лише назва міста, але й неофіційна назва ще однієї державної резиденції Путіна. Офіційно вона називається «Ужин» (Вечеря – укр.) або «Довгі Бороди». Останнє офіційне засідання у цій резиденції відбулося аж у 2000 році. Після цього Путін запрошував туди лише особливих гостей – наприклад, рибалив із Сільвіо Берлусконі або проводив час із Віктором Януковичем.





З початку нульових там багато чого змінилося. У 2021 році Фонд боротьби з корупцією Анатолія Навального показав деталі внутрішнього облаштування цієї резиденції: величезний спа-комплекс, тенісні корти та церкву. Саме там, на Валдаї, за даними центрів «Досьє» та «Проект», живе Аліна Кабаєва, яку пов’язують із Путіним тісними стосунками та спільними дітьми. «Валдай» називають улюбленою резиденцією Путіна.

Поява половини кабінету міністрів там у березні 2018 року також була не випадковою.

«У Путіна склалася звичка, згідно з якою щороку наприкінці лютого він приблизно на місяць закривається на Валдаї. У Путіна події мають циклічний характер: бюджетний цикл, міжнародний цикл тощо. Ось березень у його річному циклі – місяць сім’ї та здоров’я», – розповідає Гаазе. До цієї резиденції можна дістатися літаком або автомобілем із Москви чи Санкт-Петербурга. А кілька років тому до села Рощино, неподалік, провели окрему залізничну гілку. Трейнспоттери постійно знімають літерні поїзди, які їздять у цьому напрямку. Поруч із резиденцією є й державний пансіонат – будинок відпочинку «Валдай», який належить Управлінню справами президента РФ.

Зазвичай «Валдай» працює як будинок відпочинку, куди може купити путівку будь-яка людина. Але в період пандемії його часто закривали для сторонніх відвідувачів. І зараз він теж закритий. Справа в тому, що крім звичайних гостей, пансионат обслуговує ще й спеціальних відвідувачів: наприклад, тих, хто супроводжував Путіна і повинен був пройти обов’язковий двотижневий карантин під час COVID-19. На сайті державних закупівель можна знайти дати, коли у цьому готелі в 2020–2022 роках проживали люди, які забезпечували роботу першої особи: співробітники спеціального льотного загону «Росія» та співробітники Центральної клінічної лікарні Управління справами президента. Ми зіставили дати їхнього заселення з датами, коли Путін публічно з’являвся у різних іпостасях свого бежевого кабінету. Виявилося, що кожного разу, коли співробітники клініки чи СЛО «Росія» заселялися в будинок відпочинку «Валдай», Путін користувався своїм кабінетом № 3. На сайті держзакупівель можна знайти інформацію про будівництво цього кабінету-двійника. Серед величезних теремів і спа-кортів у лісі заховався невеликий павільйон. Його почали будувати у 2016 році, і він називається «павільйон для офіційних нарад і зустрічей». Його площа, за документами закупівлі, становить 400 квадратних метрів – якраз достатньо, щоб розмістити робочий кабінет і допоміжні приміщення.

Сукупність цих даних однозначно вказує: третій кабінет розташований у резиденції Путіна на Валдаї.

Розділ 4. Президент під охороною ППО Перші знімки кабінетів-двійників з’явилися на сайті Кремля не пізніше 2018 року. Саме в ці роки російська система управління почала дедалі більше орієнтуватися на особистий комфорт Путіна і дедалі менше – на офіційні регламенти, вважає Константин Гаазе.

Десь із 2018 року відбувається процес абсолютного зрощення особистого комфорту фізичного тіла президента з державною необхідністю

«Десь із 2018 року відбувається процес абсолютного зрощення особистого комфорту фізичного тіла президента з державною необхідністю, – говорить експерт. – Тіло короля перестає бути тілом людини і стає державним гіпероб’єктом, який обростає клініками, секретними резиденціями, другою сім’єю. І все це вже працює не так: «давайте хоча б робити вигляд, що президент підпорядковується якимось правилам і церемоніалам». А так: «давайте все державне управління побудуємо так, щоб президенту було зручно»». Особливо затребуваною ця інфраструктура резиденцій із фальш-кабінетами виявилася під час пандемії COVID-19. Тоді Кремль повідомляв, що президент, хоч і перебуває на самоізоляції, щодня проводить наради з Ново-Огарьово і далеко від Москви не виїжджає. Офіційна фотохроніка Кремля стала максимально одноманітною: Путін у світлих інтер’єрах відтінку беж за великим столом дивиться у екран великого телевізора і саме так проводить усі наради. Ця фотохроніка та порівняння невеликих відмінностей на одноманітних знімках дозволили встановити: більшу частину пандемії Путін провів між Валдаєм і Сочі. Із кількох сотень нарад, на яких Путін нібито був у Ново-Огарьово у 2020–2021 роках, у справжньому новоогарёвському кабінеті відбулося не більше десяти.

Єдиний герой, якого косплеїть(наслідує) Путін – це Сталін

Усі інші важливі рішення у ті роки Путін ухвалював, насолоджуючись морським повітрям Краснодарського краю або прохолодними лісами Валдайського підвищення. Навіщо Кремлю було приховувати той факт, що Путін проводить час у власних офіційних резиденціях? «Єдиний герой, якого косплеїть(наслідує) Путін – це Сталін. А Сталін не відпочивав по різних дачах. Сталін, згідно з відомим плакатом, «про кожного з нас дбає Кремль». Так і Путін – робить вигляд, що про кожного дбає в Кремлі. Ну або в Ново-Огарьово», – говорить Гаазе. Фотографії офіційної кремлівської хроніки та вивчені нами деталі дозволили не лише порахувати кількість кабінетів-двійників, а й скласти унікальну хронологію, яка дозволить розповісти, де саме Путін був під час ключових подій останніх років і де він ухвалював найсерйозніші рішення. Детальніше про це буде в інших публікаціях Радіо Свобода.

«Бункерний дід» Осінь 2021 року. До кордонів з Україною стягнули десятки тисяч російських військових. У вересні 2021-го відбулися навчання «Захід‑2021», але після їх завершення війська не повернулися на постійні місця дислокації, а продовжили маневри на південних та західних кордонах країни. На початку листопада Міністерство оборони України оцінило чисельність російських військ біля кордонів у 90 тисяч осіб. Росія офіційно говорила лише про навчання – спершу спільні з Білоруссю, а потім навчання Південного військового округу. Проте за кілька місяців стало очевидно: це була підготовка до повномасштабного вторгнення в Україну. Весь цей час пресслужба Кремля публікувала фотографії Путіна нібито з Підмосков’я. Насправді, за аналізом «Системи», ці знімки були зроблені у кабінетах-двійниках: у жовтні 2021-го – у кабінеті в Сочі, а в грудні – у кабінеті на Валдаї. 7 грудня 2021 року Путін провів відеодзвінок із президентом США Джо Байденом . Він висловив претензії щодо дій Північноатлантичного альянсу, а Байден попередив його про наслідки вторгнення в Україну. Цей дзвінок офіційно було здійснено з резиденції в Сочі. Після цього Путін знову вирушив на Валдай і продовжив проводити наради зі свого кабінету-двійника, хоча Кремль продовжував повідомляти, що президент працює у Підмосков’ї.

. Він висловив претензії щодо дій Північноатлантичного альянсу, а Байден попередив його про наслідки вторгнення в Україну. Цей дзвінок офіційно було здійснено з резиденції в Сочі. Після цього Путін знову вирушив на Валдай і продовжив проводити наради зі свого кабінету-двійника, хоча Кремль продовжував повідомляти, що президент працює у Підмосков’ї. 24 лютого 2022 року Путін оголосив початок так званої «спеціальної військової операції» (СВО), а насправді повномасштабної війни проти України, перебуваючи у своєму кремлівському кабінеті. У Кремлі він також приймав російських бізнесменів. Протягом наступного півтора місяця Путіна практично не показували поза межами його офіційних резиденцій – Кремля та Ново-Огарьово. Це спричинило нову хвилю конспірології: нібито очільник Кремля ховається у секретному бункері, і в соцмережах та українській публіцистиці у Путіна з’явився ще одне прізвисько – «бункерний дід». За дослідженням «Системи», значну частину перших півтора місяця після початку великої війни Путін провів на Валдаї: саме там були зроблені кадри. У вересні 2022 року Путін оголосив мобілізацію. І поки одні росіяни тікали від призову за кордон, а інші отримували повістки, президент час від часу насолоджувався родинним затишком, лісовою тишею та красивими краєвидами. Втім, війна внесла корективи й у ці звички. З початку лютого 2023 року з кремлівської хроніки зникає сочинський кабінет. Тобто, якщо Путін і користувався своїми світлими кабінетами, то іншими. Офіційно в Сочі він останні два роки їздив лише поодинокі рази. Пояснення очевидне. За словами Гаазе, Путін побоюється атак українських дронів і тому перестав їздити на південь: «Сочі – це резиденція в горах на досить відкритому місці. Вона видова. Коли будуєш видову резиденцію, щоб бачити і гору, і море, – це не лише ти бачиш море, а й тебе з моря теж трохи видно. Тому Сочі випала з числа улюблених резиденцій».

З початку 2025 року Путін перестав користуватися й ново-огарьовським кабінетом. Із 30 публічних появ Путіна в бежевому кабінеті в період із січня до кінця вересня 2025 року, 29, за аналізом «Системи», відбулися в кабінеті-двійнику на Валдаї. Цікаво, що термостат на стіні, який у «валдайському» кабінеті розташований інакше, ніж у Сочі та Підмосков’ї, у останні роки пересунули – і тепер він розташований так само, як у інших кабінетах. Проте інші деталі – шов на стіні за Путіним та характерний узор на столі – видають на знімках 2025 року саме валдайську резиденцію. «Справа, звісно, у безпеці, – говорить Гаазе. – Некрасиво ставити «Панцирі» на кремлівські башти. Але ще більш некрасиво ставити «Панцирь» і зенітні кулемети на перехрестях Рубльовського шосе. Тому, звісно, основна локація тепер – Валдай».

Путін боїться не внутрішньої розправи, а американських «Томагавків»