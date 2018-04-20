Слідчий комітет Росії: остаточна кількість загиблих під час пожежі в Кемерові – 60

Остаточна кількість загиблих під час пожежі в торговельному центрі в російському Кемерові становить 60 людей, заявили в Слідчому комітеті Росії.

«Результати роботи з перевірки всіх звернень про зниклих під час пожежі людей, а також отримані висновки експертів дозволили слідству визначити остаточну кількість загиблих під час пожежі – їх 60», – заявили в Слідчому комітеті.

У відомстві повідомили, що отримали висновки всіх генетичних експертиз.

Пожежа в кемеровському торговельно-розважальному центрі «Зимова вишня» сталася 25 березня. Влада повідомляла про 64 загиблих і 76 постраждалих.

Наприкінці березня суд заарештував на два місяці Юлію Богданову –генерального директора компанії, яка є власником торгового центру «Зимова вишня», за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей, а також керівника інспекції російського Держбуднагляду Танзілію Комкову за звинуваченням у зловживанні посадовими повноваженнями.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв пішов у відставку.

18 квітня в Слідчому комітеті заявили, що міська прокуратура не включала «Зимову вишню» до плану перевірок «за вказівкою вищого керівництва».