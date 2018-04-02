Новий термін президентства Путіна: пожежа у Кемерові як виклик

Новий термін – нові проблеми. Перші тижні правління для знову обраного президента Росії Володимира Путіна видались складними. Пожежа у торговельному центрі «Зимова вишня» у місті Кемерово забрала життя щонайменше 64 людей. Родичі загиблих та просто небайдужі росіяни вийшли на вулиці з протестами, скандуючи «Владу у відставку!». Кремлю доводиться реагувати.

Трагедія в Кемерові сколихнула Росію. Ілюзія пожежної безпеки і халатність влади коштувала десятків життів, зокрема і дитячих.

«Ось мої – їх ще можна було впізнати, вони десь задихались. Інших привозили – півголови немає в дітей», – казав батько двох загиблих у пожежі дітей Сергій Агарков.

Через відчай та обурення люди почали збиратись на мітинги. Спершу – в центрі Кемерова. Тисячі небайдужих вимагали відставки місцевої влади: «Усіх під суд, усіх під суд».

«Загинуло дуже багато дітей, і саме через безвідповідальність керівництва, саме керівництва. Я проїжджала повз о 16:20, коли все лише починалось, лише займалось. І те, що це набуде такого масштабу, я навіть уявити не могла», – розповіла Світлана Шестакова, очевидець пожежі в Кемерові.

Далі – у багатьох регіонах Росії. Масштаби виявились настільки великими, що до Кемерова вилетів Володимир Путін. Ситуація – серйозний «дзвіночок». Часто російський президент після подібних трагедій обмежувався офіційною заявою.

Утім, як і губернатор Аман Тулєєв, Путін до мітингарів так і не вийшов. Але запевнив родичів загиблих: винних буде покарано. Щоправда, не відразу.

«Ми з вами не будемо робити таких висновків, що негайно призначати винних. Але ці 100 слідчих відпрацюють на повну. Це точно, навіть не сумнівайтесь», – казав Путін.

Протести

Напруга у російському суспільстві не зменшується. Тож влада у Москві діє на випередження: поряд із Кремлем організовує власну акцію пам’яті жертв. Паралельно із нею, на Пушкінській площі збирається стихійний протест москвичів. Люди закликали до відповіді – уже самого Путіна.

«Чому ми мовчки стоїмо і терпимо усе це? У відставку треба відправляти Путіна. Поки чинний президент Путін тут, на посаді сидить, нічого не буде. Будуть такі Тулєєві «рулити», – сказала жінка з натовпу на акції на Пушкінській.

Путін називає причиною пожежі «нехлюйство і недбалість». За це поки під слідством керівник торговельного центру та охоронець. Звільнено двох чиновників. Також 1 квітня Путін задовольнив прохання Амана Тулєєва про відставку з посади губернатора Кемеровської області

Перебуваючи ще на посаді, Тулєєв швидко перейшов від виправдань – до звинувачень. Мовляв, треба ще розібратись, хто винен. Ситуацію розхитує російська опозиція, впевнений був Тулєєв, а мітинги – це спланована «акція з дискредитації влади».

«Це – взагалі не родичі загиблих. Це – ті, хто постійно каламутить воду. Ми працюємо з ними. Кажемо: не можна. Це святотатство, коли горе, а ти намагаєшся на цьому вирішити якісь свої проблеми», – заявив Путіну губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв.

Поки триває слідство – російські чиновники не втрачають нагоди перепросити за трагедію. Проте не росіян, а чомусь Путіна. Скажімо, Олена Мізуліна називає цю пожежу – «ножем у спину» президенту.

«Я хотіла би висловити слова співчуття і підтримки нашому лідеру Володимира Володимировичу Путіну. Для нього це удар в спину, це страшне потрясіння! Він не випадково приїхав туди. Тому що те, що він робить сьогодні для Росії – неймовірні речі, захищаючи на зовнішній арені Росію, всередині проводячи реформи неймовірної сили», – говорила член Ради федерації Росії Олена Мізуліна в ефірі одного з російських шоу.

Чому так вийшло

Загалом у Росії – 220 тисяч пожежників. А річний бюджет на протипожежну безпеку – майже 3 мільярди доларів. Проте це не гарантує безпеки, каже керівник російського благодійного проекту «Нужна помощь.ру» Дмитро Алєшковський.

«Ми не ухвалюємо закони, ми не голосуємо за політиків, у нас громадська думка не вибудувана так, щоб питання цінності людського життя ставити на чільне місце. А якби цінність людського життя ставилася на чільне місце, то цих смертей можна було уникнути», – сказав Алєшковський.

І вже традиційно – у Кремлі заявляють, що за фейками про сотні жертв у пожежі стоїть Київ. Замість того, щоби шукати винних навколо, слід навести лад у власній державі, каже російський політолог Юлій Нісневич.

«Принцип залучення професійних фахівців у нас пішов в минуле. Навіть у радянській системі такого не було. А це означає, що немає управління країною з будь-якого рівня – з верхнього, з нижнього – з якого хочете», – сказав Нісневич.

Тема трагедії у Кемерові цілий тиждень не сходить із російських ток-шоу та соцмереж. Чи стане ця пожежа «російською Врадіївкою», чи сколихне вона Росію? Про це говоритимуть завтра.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».