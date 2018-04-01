Пожежа в Кемерові: Путін прийняв відставку губернатора Тулєєва

Президент Росії Володимир Путін задовольнив прохання Амана Тулєєва про відставку з посади губернатора Кемеровської області, йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

В указі Путін зазначає, що тимчасовим виконувачем обов’язків голови області призначений Сергій Цивільов.

Тулєєв був губернатором Кемеровської області від 1997 року.

1 квітня з’явилося звернення Тулєєва, у якому він просить Путіна відправити його у відставку після пожежі в кемеровському торговельному центрі «Зимова вишня», що сталася 25 березня.

За офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були травмовані. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Через пожежу лунали заклики до відставки Тулєєва.