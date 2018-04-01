Росія: губернатор Кемеровської області подав у відставку після пожежі в «Зимовій вишні»

Губернатор Кемеровської область Аман Тулєєв подав у відставку після пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня», у якій загинули десятки людей. Його відеозвернення оприлюднене на сайті Адміністрації Кемеровської області.

«Я подав президенту Росії прохання про відставку. Вважаю для себе правильним, обдуманим, єдиним вірним рішенням. Тому що з таким важким вантажем працювати на посаді губернатора не можна, морально не можна», – сказав Тулєєв.

Він заявив, що кожен пропустив трагедію «через своє серце».

«Я зробив усе, що міг: зустрівся із сім’ями загиблих та спробував вирішити питання щодо допомоги», – зазначив посадовець.

Тулєєв очолює Кемеровську область із 1997 року.

Внаслідок пожежі, що сталася 25 березня у торгово-розважальному центрі Кемерова, загинули, за офіційними даними, щонайменше 64 людини, серед них багато дітей. Ще 76 людей були травмовані. Повідомлялося, що через дії охорони і неспрацювання пожежної сигналізації люди опинилися заблокованими в кінозалах і інших приміщеннях. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Через пожежу лунали заклики до відставки Тулєєва.